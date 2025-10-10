14 minuten met
Oud-Ajacied wilde terugkeren: "Hebben wel de moeite gedaan"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Koeman licht voorkeur voor Ajacied toe: "Hij is daar onderdeel van"

Cherine
Ronald Koeman
Ronald Koeman Foto: © Pro Shots

Bondscoach Ronald Koeman lichtte voor het duel met Malta zijn keuze in de spits toe. Hij gaf de voorkeur aan Wout Weghorst boven onder anderen Donyell Malen en Cody Gakpo.

"Het ligt aan het type wedstrijd", vertelt Koeman voor de wedstrijd tegen NOS. "Wat we verwachten, het plan dat wij hebben, waar de ruimtes liggen. In Groningen waren we heel goed, via de zijkanten. Dan heb je meer aan een type Wout Weghorst dan aan Donyell Malen."

"Hij is daar onderdeel van. We hebben vaker geprobeerd hem in één tegen één te krijgen, buitenom met zijn snelheid. Dan heb je in mijn optiek meer aan Wout voor het doel. Met koppen, duelkracht en agressiviteit bijvoorbeeld", vervolgt hij.

"Ik vind dat je iedere wedstrijd goed moet aanpakken, ongeacht de naam van de tegenstander of de kwaliteiten van een tegenstander. Je moet het maximale uit een wedstrijd halen. Litouwen heeft ons geleerd dat als je een stapje terug doet, je in de problemen kan komen", aldus de bondscoach.

Jan Vertonghen en Toby Alderweireld

Oud-Ajacied wilde terugkeren: "Hebben wel de moeite gedaan"

Tijmen van Wissing

FC Twente-watcher geïrriteerd: "Ajax is helemaal geen topclub"

Ronald Koeman Wout Weghorst
Tijmen van Wissing

FC Twente-watcher geïrriteerd: "Ajax is helemaal geen topclub"

Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Ajax had duidelijk plan met Maduro: "Dat is een beetje gebeurd"

Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro kijkt naar Ajax: "Trainer mag je snel afschieten"

Sherida Spitse in het Letzigrund Stadion

LIVESTREAM | Ajax Vrouwen speelt Europa Cup-voorronde in Zwitserland

Kees Smit

Kees Smit kon ook naar Ajax: "Ik had een beter gevoel bij hen"

Rob Jansen

Rob Jansen geeft inkijk: "Bij Ajax heb je te maken met colonnes"

John Heitinga en Sven Mislintat

"Als Heitinga verliest van Sparta wordt de druk echt immens"

