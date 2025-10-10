Koeman licht voorkeur voor Ajacied toe: "Hij is daar onderdeel van"

Bondscoach Ronald Koeman lichtte voor het duel met Malta zijn keuze in de spits toe. Hij gaf de voorkeur aan Wout Weghorst boven onder anderen Donyell Malen en Cody Gakpo.

"Het ligt aan het type wedstrijd", vertelt Koeman voor de wedstrijd tegen NOS. "Wat we verwachten, het plan dat wij hebben, waar de ruimtes liggen. In Groningen waren we heel goed, via de zijkanten. Dan heb je meer aan een type Wout Weghorst dan aan Donyell Malen."

"Hij is daar onderdeel van. We hebben vaker geprobeerd hem in één tegen één te krijgen, buitenom met zijn snelheid. Dan heb je in mijn optiek meer aan Wout voor het doel. Met koppen, duelkracht en agressiviteit bijvoorbeeld", vervolgt hij.

"Ik vind dat je iedere wedstrijd goed moet aanpakken, ongeacht de naam van de tegenstander of de kwaliteiten van een tegenstander. Je moet het maximale uit een wedstrijd halen. Litouwen heeft ons geleerd dat als je een stapje terug doet, je in de problemen kan komen", aldus de bondscoach.