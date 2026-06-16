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'Koeman moet ingrijpen': "Frenkie de Jong op de bank zetten"

Niek

Het Nederlands elftal speelde zondagavond tijdens het WK in de Verenigde Staten met 2-2 gelijk tegen Japan en Valentijn Driessen toont zich kritisch over het middenveld van Oranje. Hij zou voormalig Ajax-speler Frenkie de Jong zelfs op de bank zetten tegen Zweden. 

“Op het middenveld heb je het ideale trio qua werkgevers; Tijjani Reijnders, Frenkie de Jong en Ryan Gravenberch”, begint hij in een video op de website van de Telegraaf. “Maar samen klopt het gewoon niet. Het is niet meer dan de som der delen. Dat is betreurenswaardig, maar dat is wel de realiteit. We hebben in alle wedstrijden die ze samen spelen gezien dat het Nederlands elftal er niet beter van wordt. Koeman zal moeten ingrijpen", waarschuwt Driessen. 

“Gravenberch was prima, Reijnders was onzichtbaar en Frenkie was zoals we hem kennen: vertragend", vervolgt hij kritisch. "Koeman zal een keer een beslissing moeten nemen en het zou helemaal niet slecht zijn als Koeman eens een signaal afgeeft door Frenkie op de bank te zetten", besluit Driessen. In dat geval zou er op het middenveld van het Nederlands elftal een plekje vrij komen voor Marten de Roon, Guus Til, Teun Koopmeiners, Quinten Timber of Justin Kluivert. 

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