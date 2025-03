Koeman negeert Ajax-speler bij Oranje: "Op dit moment geen optie"

Koeman vertelt in NOS Studio Voetbal dat hij in zijn maag zit met de rechtsbuiten-positie. Pierre van Hooijdonk vraagt vervolgens of Berghuis een optie is. "Nee, op dit moment niet", reageert Koeman. "Als hij aan de bal is, dan gebeurt er iets bij Ajax, iets onverwachts", betoogt van Hooijdonk vervolgens. "Ik denk dat je als bondscoach wel weet je aan hem hebt."

Koeman antwoordt: "Het is duidelijk dat Steven een speler is met extra kwaliteiten aan de bal. Maar hij heeft een hele tijd veel blessures gehad, niet veel gespeeld. Dus nu vind ik het nog iets te vroeg", aldus de bondscoach.