Koeman onder de indruk: "Wat Farioli bij Ajax doet, is knap"

In gesprek met de NOS geeft Koeman aan dat hij zelf ook niet onbekend is met kritiek op zijn speelstijl. "Natuurlijk wil ik ook dat mijn elftallen goed en aantrekkelijk spelen, op de Nederlandse manier," vertelt hij. "Maar ik heb ook altijd wel respect voor coaches die het maximale eruit halen, want daar gaat het om."

Koeman noemt Farioli nadrukkelijk als voorbeeld van een trainer die het beste uit zijn team weet te halen. "Ik begrijp best dat mensen wat vinden van de manier waarop het gebeurt bij Ajax," aldus de bondscoach. "Maar ik vind het ontzettend knap wat daar tot stand is gekomen met een nieuwe trainer. Natuurlijk kan het altijd leuker of beter, maar ze gaan wel gewoon kampioen worden."

Daarnaast ging Koeman kort in op de situatie bij PSV. Volgens hem is er bij de Eindhovenaren sprake van gemiste kansen. "Een beetje wel," antwoordde hij op de vraag of PSV gefaald heeft. "Want PSV heeft veel punten verspeeld die normaal gesproken niet mogen met de selectie die ze hebben."