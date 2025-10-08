AD Voetbalpodcast
Heitinga stond op randje ontslag: "Directie heeft 3-3 niet gezien"
Koeman ontbreekt bij training Oranje: "Je gaat niet zomaar weg"

bron: Persconferentie KNVB
Ronald Koeman op de KNVB Campus
Ronald Koeman op de KNVB Campus Foto: © Pro Shots

Opvallend genoeg was Ronald Koeman dinsdag afwezig bij de training van het Nederlands elftal. Zijn afwezigheid hing samen met persoonlijke omstandigheden. Woensdag was de bondscoach echter weer aanwezig bij de persconferentie voorafgaand aan het WK-kwalificatieduel tegen Malta.

"Dat heeft te maken met mijn vrouw", vertelde Koeman aan de NOS. Zijn vrouw Bartina kreeg in 2023 te horen dat ze chronische borstkanker heeft. "Dat is moeilijk. Als je weggaat, betekent dat wel iets. Je gaat niet zomaar weg. Twijfel is er niet geweest. Er ontstond iets, daar wil ik verder niet over uitweiden, dan moet ik naar huis", besloot de bondscoach over het onderwerp.

Bartina kreeg in 2010 voor het eerst de diagnose kanker. De ziekte keerde terug in 2018 en opnieuw in 2023. Momenteel ondergaat ze nog steeds behandeling. "Dat wil zeggen: om de drie weken. Ja, dat zijn momenten dat het dan weer minder gaat, allerlei bijverschijnselen", legde Koeman eerder dit jaar uit tijdens een uitzending van De Oranjezomer.

