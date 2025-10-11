Kick-off
Verweij wijst naar Ajax-duo: "Dat moeten ze zich aanrekenen"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Ajax

Koeman onthult basisplaats spits Oranje: "Vastigheid creëeren"

Sara
bron: Voetbal International
Wout Weghorst
Wout Weghorst Foto: © Pro Shots

Bondscoach Ronald Koeman doet tegen Finland weer een beroep op Memphis Depay. De topscorer aller tijden heeft een basisplaats. Dit gaat ten koste van Wout Weghorst, die tegen Malta nog mocht starten. 

Dit verklapte Koeman zaterdagmiddag tijdens het persmoment in de Johan Cruijff Arena, waar zondag gevoetbald wordt tegen de Finnen. Memphis begon afgelopen donderdag nog op de bank. Wout Weghorst mocht in de punt van de aanval beginnen. Hij leek de 0-1 te scoren, maar zijn goal viel net na het fluitsignaal van de scheids, die al naar de penaltystip had gewezen. 

De bondscoach is verder niet van plan om te gaan rouleren. "We zijn aardig op weg om vastigheid te hebben. Het komt er niet altijd uit, maar het raamwerk staat grotendeels. Het zijn een of twee keuzes die we uiteindelijk moeten gaan maken. Dus ik denk dat we aardig op weg zijn", besluit Koeman. 

