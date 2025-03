Koeman over Ajacied: "Had hem graag zijn debuut gegund, maar..."

Op de vraag of hij er lang over heeft moeten nadenken wie hij linksback zou zetten nu Jurriën Timber en Jorrel Hato niet beschikbaar zijn, is hij duidelijk. "Nee. Hij speelt bij zijn eigen club ook linksback. Youri had ik graag zijn debuut gegund, maar een debutant in deze wedstrijd op een plek waar hij niet meer speelt, dat vond ik niet goed", zo vertelt hij aan de NOS.

"Daarom heb ik voor Maatsen gekozen. Het is mooi dat hij mag debuteren. Het kan moeilijk zijn, maar ik denk dat iedereen blij is dat hij de kans krijgt om te debuteren", zo sluit de bondscoach af.