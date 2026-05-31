Koeman over Johan Cruijff Arena of De Kuip: "Qua voetbalsfeer..."
Ronald Koeman heeft zich uitgesproken over zijn favoriete stadions in Nederland. De bondscoach van het Nederlands elftal wijst De Kuip aan als zijn favoriete stadion wat betreft de voetbalsfeer, maar de Arena qua comfort.
In gesprek bij Evers & Co op Radio 538 krijgt Koeman de vraag welke stadions hij het liefst speelt. Het antwoord dat hij daarop geeft baseert hij op verschillende voorwaarden. "Het meest comfortabele stadion is de Johan Cruijff Arena van Ajax, qua moderne faciliteiten", aldus Koeman.
"En qua échte voetbalsfeer vind ik dat nog steeds De Kuip", vervolgt hij. "Maar het Philips Stadion van PSV vind ik ook een geweldig stadion om te spelen. En het stadion van FC Volendam is ook heel gezellig."
De Kuip is dan ook het toneel voor de uitzwaaiwedstrijd van het aankomende WK. Dan speelt Oranje tegen Algerije.
