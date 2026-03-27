Koeman over transfer oud-Ajacied: "Hij heeft mij ook gebeld"
Spelers van het Nederlands elftal nemen regelmatig contact op met bondscoach Ronald Koeman om transfers te bespreken. Zo belde Donyell Malen hem over zijn overstap naar AS Roma, en later nam oud-Ajacied Jorrel Hato contact op over zijn ontwikkeling bij Chelsea.
Koeman benadrukt tijdens de persconferentie van Oranje dat het niet verplicht is om hem te bellen. "Het is geen verplichting. Het is niet zo dat ik spelers vertel wanneer je een kans hebt om van club te veranderen dat ze mij moeten bellen. Maar ze bellen en ik denk dat het logisch is. Het gaat om speeltijd en dan geef ik advies. Vaak wordt het advies opgevolgd."
Dan begint hij over Jorrel Hato. "Hij heeft mij ook gebeld toen hij de transfer kon maken naar Chelsea. Dan gaat het erom of je er al aan toe bent. Is het de stap waar je gaat spelen. Hij ontwikkelt zich geweldig en is pas 20 jaar. Hij zit er niet voor niks bij, want hij speelt bij Chelsea zijn wedstrijden", besluit hij.
