"Danny Blind liegt regelmatig, en hij liegt ook over zijn zoon"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Koeman over vraag Valentijn Driessen: "Dan zijn wij nog pussy's"

Niek
Ronald Koeman
Ronald Koeman Foto: © Pro Shots

De spelers van het Nederlands elftal verzamelden zich maandagavond rond 20:00 uur in Zeist en volgens Valentijn Driessen zijn de internationals tegenwoordig 'een soort modepoppen' buiten het veld. De verslaggever van de Telegraaf vroeg bondscoach Ronald Koeman naar zijn mening over de kledingstijlen. 

"Het is donker, dus ik zal niet veel zien", vertelt hij in een fragment op de website van Vandaag Inside. "Heb je weleens gekeken naar Frankrijk? Als die binnenkomen, dan zijn wij nog pussy's. Denk jij dat het kopieergedrag is? Ik kleed mezelf anders", benadrukt de oefenmeester.

"Dat komt niet omdat ik 62 jaar ben. Dat deed ik ook toen ik jong was, maar al die mooie spullen waren er vroeger natuurlijk niet zo", blikt hij terug. "Iedereen heeft de vrijheid om aan te doen wat hij mooi vindt. Dan maakt het niet uit of de bondscoach dat lelijk vindt. Mijn jongste zoon komt ook wel eens thuis en dan denk ik: die broek zou ik ook niet aan doen", besluit Koeman met een grote glimlach over Telstar-doelman Ronald Koeman Jr. 

0 reacties
