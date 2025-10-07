Koeman reageert op Ajacied: "Het is niet alleen van deze week"

Ronald Koeman heeft bij de persconferentie gereageerd op de kritiek die Ajax-trainer John Heitinga de laatste tijd te verduren krijgt. Tijdens de persconferentie van het Nederlands elftal maandagmiddag gaf hij aan het niet helemaal eens te zijn met de manier waarop de kritiek is ontstaan.

De bondscoach benadrukte dat hij niet inhoudelijk wil ingaan op het functioneren van Heitinga of de inhoud van de kritiek, maar dat de snelheid waarmee deze kritiek op gang kwam hem opvalt. "Het is niet alleen van deze week. Volgens mij is het na twee weken in het seizoen al begonnen en dat is niet terecht. Er mag zo veel anders in de wereld en helaas past dit ook bij de wereld waarin we leven."

Koeman benadrukt dat snelle oordelen tegenwoordig eerder regel dan uitzondering zijn, en dat dit ook geldt voor de wereld van het voetbal. Volgens hem kan dit een zware druk leggen op jonge trainers die net aan het begin van hun seizoen staan, zoals Heitinga.