Kick-off
Driessen ziet 'enige logische scenario' voor Ajax: "Snel terughalen"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Koeman reageert op Ajacied: "Het is niet alleen van deze week"

Arthur
bron: Persconferentie
Ronald Koeman
Ronald Koeman Foto: © Pro Shots

Ronald Koeman heeft bij de persconferentie gereageerd op de kritiek die Ajax-trainer John Heitinga de laatste tijd te verduren krijgt. Tijdens de persconferentie van het Nederlands elftal maandagmiddag gaf hij aan het niet helemaal eens te zijn met de manier waarop de kritiek is ontstaan.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

De bondscoach benadrukte dat hij niet inhoudelijk wil ingaan op het functioneren van Heitinga of de inhoud van de kritiek, maar dat de snelheid waarmee deze kritiek op gang kwam hem opvalt. "Het is niet alleen van deze week. Volgens mij is het na twee weken in het seizoen al begonnen en dat is niet terecht. Er mag zo veel anders in de wereld en helaas past dit ook bij de wereld waarin we leven."

Koeman benadrukt dat snelle oordelen tegenwoordig eerder regel dan uitzondering zijn, en dat dit ook geldt voor de wereld van het voetbal. Volgens hem kan dit een zware druk leggen op jonge trainers die net aan het begin van hun seizoen staan, zoals Heitinga.

Gerelateerd:
Hakim Ziyech

'Hakim Ziyech kan voor habbekrats aan het werk in Transsylvanië'

0
Philips Stadion

'PSV wil het stadion uitbreiden maar blijft achter bij Ajax'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
John Heitinga en Sven Mislintat

"Als Heitinga verliest van Sparta wordt de druk echt immens"

0
Anco Jansen namens ESPN

Jansen verbaasd bij Ajax: "Mag hij maar een half uur spelen?"

0
René Wagelaar bij VoetbalTijd

René Wagelaar: "Hij was nooit doorgebroken bij Ajax, never nooit"

0
Chris Woerts

Woerts onthult: "Op De Toekomst werden ze helemaal gek van haar"

0
Ko Itakura, Mika Godts en Kenneth Taylor in een uitwedstrijd van Ajax

Kritiek op Heitinga neemt toe: "Dat heeft niet goed uitgepakt"

0
Roberto De Zerbi in Bernabeu

De Zerbi: "Wegvallen van Weghorst en Dolberg maakte het moeilijk"

0
Kees Kwakman

Kwakman legt vinger op zere plek bij Ajax: "Alleen maar slechter"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd