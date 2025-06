Koeman reageert op Brian Brobbey-nieuws: "Verrast me helaas niet"

Ronald Koeman is erg geschrokken van het nieuws dat naar buiten kwam over Brian Brobbey. De Ajax-spits is vanaf eind 2022 voor een lange tijd afgeperst. Op de persconferentie van het Nederlands elftal werd de bondscoach gevraagd naar de berichtgeving.

"Wij hoorden het gisteren. Wat ik dacht? Ja, heavy...", reageert Koeman vrijdagavond op de persconferentie. "Dat het gebeurt verrast me niet, helaas. Want er gebeurt veel meer wat we allemaal niet weten. Maar dat hij er betrokken bij is, en wat ik lees en hoor zijn familie ook, dat gun je echt niemand. Zeer kwalijk."

Koeman legt uit hoe hij het nieuws te horen kreeg. "De KNVB kreeg bericht via Ajax, dat dit waarschijnlijk vandaag naar buiten zou komen. Eerder wist ik daar niets van." Had Koeman stappen ondernomen als hij wél eerder had geweten van de zaak? "Dan zou je eventueel contact kunnen zoeken. Het was iets van Brian zelf, dat hij het liefst achter zich wil laten. Dat moet je respecteren", aldus Ronald Koeman.