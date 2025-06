Koeman reageert op zaak Ajacied: "Hij heeft goed geantwoord"

Het Parool onthulde vrijdag dat de Ajax-spits sinds 2022 is afgeperst. Met aanslagen op een huis en auto's werd de 23-jarige Ajacied onder druk gezet om een grote som geld te betalen. Ook werd een goede vriend neergeschoten. Die overleefde dat maar net.

"Als je familie bij zoiets betrokken wordt, leidt dat af en heb je angst. Dat is wel erg, als dat gebeurd", spreekt Koeman. Brobbey zelf noemt de zaak een gesloten boek. "Ik denk dat hij goed heeft geantwoord op dit hele nare verhaal", gaat de bondscoach verder. "Misschien heeft hij na de vakantie, als we elkaar weer zien, behoefte om er nog een keer iets over te zeggen. Als dat niet zo is, moet je het zo laten."