Koeman roept twee Ajacieden op voor WK-kwalificatiewedstrijden

Hato sluit deze interlandwindow ook nog aan bij de Jong Oranje-selectie. De ploeg van KNVB-coach Michael Reiziger neemt deel aan het EK onder 21 dat volgende maand in Slowakije op de agenda staat. Kjell Scherpen debuteert in de definitieve selectie van Koeman. De doelman van Sturm Graz werd al twee keer tussentijds aan de spelersgroep toegevoegd.

De oproep van Scherpen, die nog geen speelminuten in Oranje heeft, houdt verband met het niet beschikbaar zijn van Bart Verbruggen. De goalie van Brighton & Hove Albion kampt met fysieke klachten en heeft tijd nodig voor zijn herstelproces, zo meldt de KNVB. Oranje neemt het op zaterdag 7 juni op tegen Finland. Dinsdag 10 juni speelt Nederland in de Euroborg in Groningen tegen Malta. Zowel in het Olympiastadion in Helsinki als thuis in Groningen, klinkt het eerste fluitsignaal om 20.45 uur (Nederlandse tijd).

De volledige selectie van Oranje:

Nathan Aké* (Manchester City), Memphis Depay (Corinthians), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Mark Flekken (Brentford), Jeremie Frimpong* (Bayer 04 Leverkusen), Cody Gakpo (Liverpool), Lutsharel Geertruida (RB Leipzig), Ryan Gravenberch (Liverpool), Jorrel Hato* (Ajax), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Frenkie de Jong (Barcelona), Justin Kluivert (Bournemouth), Noa Lang* (PSV), Donyell Malen* (Aston Villa), Nick Olij* (Sparta Rotterdam), Tijjani Reijnders (AC Milan), Kjell Scherpen (Sturm Graz), Xavi Simons (RB Leipzig), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Stefan de Vrij (Inter), Wout Weghorst* (Ajax) en Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion).

* Deze (zeven) spelers nemen deel aan de driedaagse trainingsstage. Samen met een groep spelers van Jong Oranje, zonder (internationale) clubverplichtingen, werken zij op de KNVB Campus in Zeist drie trainingen af op woensdag 28 mei, donderdag 29 mei en vrijdag 30 mei.