Koeman sluit ex-Ajacied uit van Oranje: "Die deur is dicht"

Ronald Koeman sluit de deur voor een terugkeer van Steven Bergwijn in het Nederlands elftal. Volgens de bondscoach moet de voormalig Ajax-aanvaller, die een belangrijke rol speelde in de landstitel van Al Ittihad, wachten op een nieuwe bondscoach bij Oranje.

Bergwijn maakte aan het begin van het seizoen de overstap van Ajax naar Al Ittihad in Saudi-Arabië, een keuze waar Koeman zich fel tegen verzette. In Goedemorgen Eredivisie erkent Koeman nu: "Ik was verrast als eerste. En ik had ten tweede iets anders kunnen reageren. Daar heb ik soms wat problemen mee om dingen in te kleden."

De relatie tussen Koeman en Bergwijn verslechterde daarna, waarbij Koeman stelde dat het sportieve aspect voor de 25-jarige minder belangrijk was dan het financiële. Toch geeft Koeman toe dat hij zich misschien anders had kunnen uitdrukken. "Maar dat komt op hetzelfde neer."

Volgens Koeman moet Bergwijn wachten op een nieuwe bondscoach voordat hij terugkeert in Oranje. "Ik gooide de deur niet dicht, maar nogmaals ik heb er wat over gezegd en het is nu oké. Hij moet wachten tot er een nieuwe bondscoach komt. Dan zeg ik toch niks verkeerds? Hij heeft gezegd dat hij niet meer onder mij wil spelen", aldus de oud-coach van Ajax, PSV en Barcelona.

Hans Kraay jr. vroeg of Bergwijn zelf contact kan opnemen om de situatie te bespreken, maar Koeman reageert: "Die deur is dicht tot wanneer hij komt of laat weten hoe of wat. Ik ga hem niet bellen." Wel volgt Koeman de prestaties van Bergwijn in Saudi-Arabië op de voet. "Ik kijk wel eens beelden. Ik ben voetballiefhebber dus ik kijk alles." De aanvaller, die 35 keer voor Oranje uitkwam, scoorde elf keer en gaf zes assists in 23 wedstrijden voor Al Ittihad.