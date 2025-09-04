Ronald Koeman is tegen verbod: "Waar maak je je dan druk om?"

Ronald Koeman uit kritiek op de Nederlandse Sportraad (NLsportraad), die woensdagochtend adviseerde om koppen voor voetballers tot twaalf jaar te verbieden. Volgens de bondscoach van Oranje ligt het probleem elders.

"Ik begreep van Edwin Goedhart (bondsarts KNVB, red.) dat kinderen op die leeftijd gemiddeld één keer per twaalf wedstrijden koppen. Dan denk ik: waar maken we ons dan druk om?", zei Koeman woensdag tijdens een persconferentie in Zeist.

De NLsportraad stelt dat maatregelen tegen koppen nodig zijn omdat herhaalde klappen op het hoofd het risico op chronisch hersenletsel, zoals dementie, vergroten. Drie maanden geleden concludeerde de Gezondheidsraad op basis van wetenschappelijk onderzoek dat kinderen en jongeren extra kwetsbaar zijn, omdat hun brein nog in ontwikkeling is.

Koeman erkent dat kinderen kwetsbaar zijn, maar benadrukt dat koppen in de jeugd nauwelijks voorkomt. "Ik denk niet dat het de voetballers zijn die hierover in de medische wereld praten." De bondscoach ziet ook weinig in een totaal verbod op koppen voor alle leeftijden. "Het hoort bij voetbal. In een wedstrijd moet je koppen als het nodig is."

Evgeniy Levchenko, voorzitter van de spelersvakbond VVCS, juicht het advies van de sportraad juist toe. Hij pleit al langer voor een verbod op koppen in het hele voetbal. "Veiligheid gaat voorop: laten we de kinderen beschermen", schrijft Levchenko woensdag op X. "Persoonlijk geloof ik dat koppen, met alle risico's, geen plek meer heeft in het voetbal."