Koeman terug naar de Eredivisie? "Hij heeft het me ooit beloofd"

bron: Dagblad van het Noorden
Ronald Koeman
Ronald Koeman

Hans Nijland ziet Ronald Koeman én Ronald Koeman jr. graag bij FC Groningen. De Trots van het Noorden was in het verleden al dicht bij de handtekening van de doelman. 

Koeman jr. was als speler van TOP Oss even in beeld bij FC Groningen. "Toen is hij even bij ons aan de orde geweest, maar we zaten redelijk vol met keepers. Dus dat is toen niet gebeurd", blikt Nijland terug in Radio Milko van het Dagblad van het Noorden. "Achteraf hadden we dat natuurlijk gewoon moeten doen."

De voormalig directeur van FC Groningen is erg te spreken over de doelman van Telstar. "Dat vind ik zo knap van die jongen. De camera’s zijn altijd op hem gericht. Afgelopen weekend ook weer, vader aanwezig in het stadion. Dat is leuk, maar voor zo’n jongen is het een enorme druk", beseft hij. "Dus ik vind het razendknap van die gozer. En qua uittrappen en spel is hij gewoon vergelijkbaar met onze keeper Vaessen."

Wat Nijland betreft waagt FC Groningen komende zomer een nieuwe poging voor Koeman jr., die een aflopend contract heeft bij Telstar. "Koeman terug in Groningen, Mo Allach grijp deze kans!", aldus Nijland. "Het opent ook voor Groningen weer deuren."

Nijland ziet graag nóg een Koeman naar de Euroborg komen. "Wie weet, als over twee à drie jaar Lukkien vertrekt, is Ronald Koeman dan de juiste opvolger om trainer bij Groningen te worden", oppert hij. "Ronald heeft het me ooit beloofd, trouwens. Dat was rond het overlijden van Martin (zijn vader, red.) en dan zit je wat met elkaar. Daar waren Ronald en Erwin bij. En ik weet nog dat Ronald toen zei: Goh, Hans, wat zou het toch leuk zijn als Erwin en ik dat clubje van jou nog eens zouden doen."

