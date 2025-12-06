Koeman trekt conclusie na loting: "Daar moeten we scherp op zijn"

Ronald Koeman heeft gereageerd op de loting van het Nederlands elftal voor het WK 2026. Direct na de bekendmaking sprak de bondscoach van Oranje over de mogelijke tegenstanders: Japan, Tunesië en de winnaar van de Europese play-off B, die uit Zweden, Albanië, Polen of Oekraïne kan komen.

Nederland is ingedeeld in Groep F, met wedstrijden in Dallas, Houston, Kansas City en Monterrey. Vooral Monterrey en Kansas City kunnen volgens het International Journal of Biometeorology uitdagend worden vanwege de hoge temperaturen.

Koeman noemt de poule voor de camera van de NOS “redelijk in evenwicht”. “De tegenstanders zijn redelijk in evenwicht, denk ik.” Over de individuele tegenstanders zegt hij: “Japan is altijd een fit, goed land. Tunesië heb ik op dit moment wat minder zicht op. En die laatste tegenstander kan wederom Polen zijn. In het algemeen kunnen we tevreden zijn.”

De verwachte hitte is volgens Koeman een belangrijk aandachtspunt: “We gaan wel in het midden van de Verenigde Staten of Mexico spelen, dus het wordt wel warm. Daar zullen we scherp op moeten zijn, het zal een belangrijk thema worden.” Mocht Nederland als groepshoofd eindigen, dan wacht een nummer 2 uit poule C, dat Marokko, Brazilië, Schotland of Haïti kan zijn. “Dat is mooi”, besluit de bondscoach.