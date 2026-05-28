2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Koeman verdedigt Wout Weghorst: "Er is niemand anders die dat kan"

Bjorn
Ronald Koeman
Ronald Koeman Foto: © Pro Shots

Ronald Koeman heeft woensdag de selectie van het Nederlands elftal voor het WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico bekendgemaakt. Op de lijst prijkt de naam van Ajax-spits Wout Weghorst, die ondanks een moeizaam seizoen in Amsterdam toch is opgeroepen.

Koeman heeft het volste vertrouwen in de boomlange spits. "Hij heeft zijn rol bij ons en ik denk dat hij in die rol heel bruikbaar is", zei de bondscoach op de persconferentie. "Er is niemand anders die dat kan. Of dat in de rol van pinchhitter is? Het gaat om de momenten van wedstrijden dat je hem kunt brengen."

De naam van Zian Flemming van Burnley werd ook geopperd als mogelijke spits, maar Koeman heeft de oud-Ajacied niet opgeroepen. "In de manier waarop wij een wedstrijd eventueel willen eindigen door va banque te spelen en met standaardsituaties verdedigend, zijn er zoveel momenten dat Weghorst een toegevoegde waarde kan zijn."

"Jij of jullie zien dat niet, maar ik zie dat wel", vervolgt Koeman. "Dat is een verschil van mening. Daarin is Flemming voor mij geen toegevoegde waarde ten opzichte van de spitsen die we al hebben. We hebben andere spitsen, maar zij zijn anders dan Weghorst."

Memphis Depay is een van de spitsen van Oranje, ondanks dat de aanvaller van Corinthians lange tijd aan de kant stond met een blessure. "Ik had liever dat hij eerder minuten had gemaakt. Het is afwachten. Ik ben wel in mijn stelling veranderd. Achteraf wist ik niet zeker of ik op het EK 2024 met hem had moeten beginnen. Dus dat ga ik misschien anders doen", aldus Koeman.

Johan Derksen

Johan Derksen hekelt Ajax-speler: "Je schaamt je kapot voor hem"

Ismael Saibari

Saibari over bijzondere band met Ajacied: "Als een klein broertje"

Anco Jansen

Anco Jansen zou wel bij Ajax willen werken: "Dikste portemonnee"

Wout Weghorst in het Nederlands elftal

BREAKING | Weghorst in Oranje: Koeman maakt WK-selectie bekend

Marc Overmars

Overmars terug naar Eredivisie? "Wij zijn een haatdragend landje"

Ajax viert doelpunt

Ajax moet Europees voetbal halen: "Dat mag en kan geen optie zijn"

Jordi Cruijff en Marijn Beuker

'In dit segment zoekt Cruijff naar spelers': "Zij worden besproken"

Mounir Boualin

Boualin onthult transferplannen Ajax: "Dan gaan ze 2 spitsen halen"

Goodijk ziet Ajacied vertrekken: "Voor hem niet zo aantrekkelijk"

Goodijk ziet Ajacied vertrekken: "Voor hem niet zo aantrekkelijk"

'Ajax bekeek rechtsbuiten in Valencia': "Volgen hem nauwlettend"

Yesilgöz: "Iedere Ajacied die daarin zit, is mooi meegenomen"

Mogelijke tegenstanders van Ajax in voorronde Conference League

De Mol verlengt bij Ajax: "Moet mijn zoontje mee leren omgaan"

Johan Derksen hekelt Ajax-speler: "Je schaamt je kapot voor hem"

Promovendus presenteert Ajax-talent (18): "We zijn erg blij"

De Telegraaf komt met ander Míchel-nieuws: "Niks meer niks minder"
