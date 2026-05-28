Koeman verdedigt Wout Weghorst: "Er is niemand anders die dat kan"
Ronald Koeman heeft woensdag de selectie van het Nederlands elftal voor het WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico bekendgemaakt. Op de lijst prijkt de naam van Ajax-spits Wout Weghorst, die ondanks een moeizaam seizoen in Amsterdam toch is opgeroepen.
Koeman heeft het volste vertrouwen in de boomlange spits. "Hij heeft zijn rol bij ons en ik denk dat hij in die rol heel bruikbaar is", zei de bondscoach op de persconferentie. "Er is niemand anders die dat kan. Of dat in de rol van pinchhitter is? Het gaat om de momenten van wedstrijden dat je hem kunt brengen."
De naam van Zian Flemming van Burnley werd ook geopperd als mogelijke spits, maar Koeman heeft de oud-Ajacied niet opgeroepen. "In de manier waarop wij een wedstrijd eventueel willen eindigen door va banque te spelen en met standaardsituaties verdedigend, zijn er zoveel momenten dat Weghorst een toegevoegde waarde kan zijn."
"Jij of jullie zien dat niet, maar ik zie dat wel", vervolgt Koeman. "Dat is een verschil van mening. Daarin is Flemming voor mij geen toegevoegde waarde ten opzichte van de spitsen die we al hebben. We hebben andere spitsen, maar zij zijn anders dan Weghorst."
Memphis Depay is een van de spitsen van Oranje, ondanks dat de aanvaller van Corinthians lange tijd aan de kant stond met een blessure. "Ik had liever dat hij eerder minuten had gemaakt. Het is afwachten. Ik ben wel in mijn stelling veranderd. Achteraf wist ik niet zeker of ik op het EK 2024 met hem had moeten beginnen. Dus dat ga ik misschien anders doen", aldus Koeman.
