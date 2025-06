Koeman verklaart ontbreken Brobbey: "Dat was eigenlijk de druppel"

"Dat lag vooral aan zijn fitheid", opent Koeman op de persconferentie voorafgaand aan de interlandperiode. "Hij heeft met name in het laatste deel van het seizoen geen volledige wedstrijden gespeeld. Hij stond wel vaak in de basis, maar hij was niet 100% fit."

Overigens vond Koeman ook niet dat de spits altijd wist te overtuigen. "Maar ook in de prestaties was het te weinig, en dan wordt het een optelsom. En dat komt ook wel vanuit vorige periodes, dat je ook wel aan hem zag dat hij niet topfit was. Ik heb ook met Brian gesproken en hij gaf zelf ook aan teveel klachten en teveel last te hebben. Dat was eigenlijk de druppel."