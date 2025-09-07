Kick-Off
Driessen snoeihard over ex-Ajacied: "Wordt grootste miskoop ooit"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Koeman verklaart passeren oud-Ajacied: "Dat kan Schouten ook"

Joram
bron: NOS
Ronald Koeman
Ronald Koeman Foto: © Pro Shots

Het Nederlands elftal speelt zondagavond tegen Litouwen in de WK-kwalificatie. Jerdy Schouten speelt in Kaunas als controleur, met Quinten Timber en Tijjani Reijnders als dynamische middenvelders voor hem.

"We willen twee middenvelders hebben die veel meer richting Memphis gaan spelen", zegt bondscoach Ronald Koeman tegen de NOS. "Dan vind ik Schouten als controlerende en passende man gewoon een heel goede speler." Dat betekent dat oud-Ajax-speler Ryan Gravenberch op de bank zit. "Die kan dat ook, want hij speelt bij Liverpool ook vaak als meest controlerende man."

"Maar ik vind Jerdy nog veel meer een passer. Ryan heeft natuurlijk ook de versnelling aan de bal naar voren toe. Dat zijn keuzes die je maakt." Ook voor de rol van box-to-box-middenvelder kiest Koeman dus niet voor Gravenberch. "Dat kan hij ook, maar het jammerlijke is dat het altijd gaat over jongens die niet meedoen en niet over jongens die spelen."

Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart

Van Hooijdonk pleit voor Ajax-speler: "Ik had voor hem gekozen"

Mika Godts

'Ajax wil Godts niet laten gaan, ondanks bod van 15 miljoen euro'

Nederlands elftal Ryan Gravenberch Ronald Koeman
Kenneth Perez

Kenneth Perez: "Ik denk dat het een toevoeging is voor Ajax:

Erik ten Hag

Erik ten Hag genoemd voor FC Twente: "Als je die kunt krijgen..."

Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

Bas Nijhuis

Bas Nijhuis laakt klassement: "Maar ik was nergens te vinden..."

Mitchell Dijks bij een uitwedstrijd van Fortuna Sittard

Mitchell Dijks kijkt ogen uit in Vietnam: "Ik moest bijna kotsen"

René van der Gijp

René van der Gijp adviseert Erik ten Hag: "Als ik hem was..."

Brian Brobbey

Brobbey emotioneel na Ajax-transfer: "Ik ga hem wel missen, ja"

