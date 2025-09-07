Koeman verklaart passeren oud-Ajacied: "Dat kan Schouten ook"

Het Nederlands elftal speelt zondagavond tegen Litouwen in de WK-kwalificatie. Jerdy Schouten speelt in Kaunas als controleur, met Quinten Timber en Tijjani Reijnders als dynamische middenvelders voor hem.

"We willen twee middenvelders hebben die veel meer richting Memphis gaan spelen", zegt bondscoach Ronald Koeman tegen de NOS. "Dan vind ik Schouten als controlerende en passende man gewoon een heel goede speler." Dat betekent dat oud-Ajax-speler Ryan Gravenberch op de bank zit. "Die kan dat ook, want hij speelt bij Liverpool ook vaak als meest controlerende man."

"Maar ik vind Jerdy nog veel meer een passer. Ryan heeft natuurlijk ook de versnelling aan de bal naar voren toe. Dat zijn keuzes die je maakt." Ook voor de rol van box-to-box-middenvelder kiest Koeman dus niet voor Gravenberch. "Dat kan hij ook, maar het jammerlijke is dat het altijd gaat over jongens die niet meedoen en niet over jongens die spelen."