Meldingen
2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Koeman verklapt deel opstelling: "Ik moet voorzichtiger zijn..."

Arthur
bron: NOS
Ronald Koeman
Ronald Koeman Foto: © BSR Agency

De elf spelers die maandagavond aan de aftrap verschijnen tegen Oezbekistan, zullen naar verwachting ook starten in de eerste WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Japan. Dat liet bondscoach Ronald Koeman zondag weten.

"Ik moet misschien wat voorzichtiger zijn in wat ik zeg, maar logischerwijs spelen we morgen zo goed als met het team waarmee we ook tegen Japan gaan spelen", vertelde Koeman in gesprek met de NOS. De bondscoach onthulde daarnaast dat zowel Crysencio Summerville als Denzel Dumfries maandag in actie zal komen. Summerville maakte tijdens het verloren oefenduel met Algerije zijn debuut en liet daarbij een goede indruk achter. De aanvaller vormde op de rechterflank een duo met Mats Wieffer.

Journalist Sjoerd Mossou vroeg zich in de persruimte af of het logisch was dat Koeman het duo Dumfries-Summerville opnieuw aan het werk wilde zien. "Als jij zegt dat het logisch is, dan klopt dat", reageerde de bondscoach met een glimlach. "Die gaan dus allebei spelen", concludeerde Mossou vervolgens, waarna hij vroeg wat Koeman van het tweetal verwacht. "Summerville kan die positie prima invullen. Maar het klopt dat het een kwestie van afstemming is met degene die achter hem speelt."

Wie er in de spits begint, wilde Koeman nog niet prijsgeven. De keuze gaat tussen Memphis Depay en Donyell Malen. "Dat zie je morgen. Verder kan ik daar niet op ingaan", hield de keuzeheer de kaarten tegen de borst. Ook over de inzetbaarheid van Jurriën Timber bestaat nog onzekerheid. "We beslissen vanmiddag of hij morgen kan starten", zei Koeman over de verdediger van Arsenal. "Hij is een klein vraagteken, heeft nog wat lichte klachten."

Doe mee aan het WK-spel van Ajax1!

Het WK begint op donderdag 11 juni in de Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Hoe ver gaat Oranje komen? Doe mee aan het WK-spel van Ajax1 op Scorito!

Schrijf je in!
Gerelateerd:
Christian Eriksen

Bondscoach over Eriksen-incident: "Dat was het belangrijkste"

0
Wout Weghorst heeft een reserverol bij Oranje

Vermoedelijke opstelling Oranje: geen basisplek voor Weghorst

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wim Kieft

Kieft looft Ajacied: "Internationale top of niet, die kan voetballen"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen begrijpt niets van Ajax: "Je kan diep zinken..."

0
Mike Verweij

Mike Verweij bevestigt transfertarget Ajax: "Een onmogelijke missie"

0
Ruud Gullit

Gullit haalt uit naar Eredivisieclubs: "Gaan ze slecht mee om!"

0
Joël Veltman

"Joël Veltman wordt genoemd, die zou ik linea recta naar Ajax halen"

0
Daley Blind in La Liga

Blind weer Ajacied? "Vraag is of hij de steun krijgt van het publiek"

0
Nicolás Tagliafico

Nicolás Tagliafico terug naar Ajax? "Dat wordt een salarisdingetje"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Bondscoach over Eriksen-incident: "Dat was het belangrijkste"

Vermoedelijke opstelling Oranje: geen basisplek voor Weghorst

Ten Hag verklapt beste speler met wie hij werkte: "Hij is slim"

Jansma vertelt fraaie Oranje-anekdote: "Ga zitten joh, mafkees!"

Koeman verklapt deel opstelling: "Ik moet voorzichtiger zijn..."

Oranje-advies voor Kluivert: "Dan kan hij van meerwaarde zijn"

'Transferwaarde van verdediger Luca Rosa was nog nooit zo hoog'

Broer van De Jong is eerlijk: "Dat was toen nog niet geweldig"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws