Koeman verklapt deel opstelling: "Ik moet voorzichtiger zijn..."

"Ik moet misschien wat voorzichtiger zijn in wat ik zeg, maar logischerwijs spelen we morgen zo goed als met het team waarmee we ook tegen Japan gaan spelen", vertelde Koeman in gesprek met de NOS. De bondscoach onthulde daarnaast dat zowel Crysencio Summerville als Denzel Dumfries maandag in actie zal komen. Summerville maakte tijdens het verloren oefenduel met Algerije zijn debuut en liet daarbij een goede indruk achter. De aanvaller vormde op de rechterflank een duo met Mats Wieffer.

Journalist Sjoerd Mossou vroeg zich in de persruimte af of het logisch was dat Koeman het duo Dumfries-Summerville opnieuw aan het werk wilde zien. "Als jij zegt dat het logisch is, dan klopt dat", reageerde de bondscoach met een glimlach. "Die gaan dus allebei spelen", concludeerde Mossou vervolgens, waarna hij vroeg wat Koeman van het tweetal verwacht. "Summerville kan die positie prima invullen. Maar het klopt dat het een kwestie van afstemming is met degene die achter hem speelt."