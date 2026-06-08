Koeman verklapt deel opstelling: "Ik moet voorzichtiger zijn..."
De elf spelers die maandagavond aan de aftrap verschijnen tegen Oezbekistan, zullen naar verwachting ook starten in de eerste WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Japan. Dat liet bondscoach Ronald Koeman zondag weten.
"Ik moet misschien wat voorzichtiger zijn in wat ik zeg, maar logischerwijs spelen we morgen zo goed als met het team waarmee we ook tegen Japan gaan spelen", vertelde Koeman in gesprek met de NOS. De bondscoach onthulde daarnaast dat zowel Crysencio Summerville als Denzel Dumfries maandag in actie zal komen. Summerville maakte tijdens het verloren oefenduel met Algerije zijn debuut en liet daarbij een goede indruk achter. De aanvaller vormde op de rechterflank een duo met Mats Wieffer.
Journalist Sjoerd Mossou vroeg zich in de persruimte af of het logisch was dat Koeman het duo Dumfries-Summerville opnieuw aan het werk wilde zien. "Als jij zegt dat het logisch is, dan klopt dat", reageerde de bondscoach met een glimlach. "Die gaan dus allebei spelen", concludeerde Mossou vervolgens, waarna hij vroeg wat Koeman van het tweetal verwacht. "Summerville kan die positie prima invullen. Maar het klopt dat het een kwestie van afstemming is met degene die achter hem speelt."
Wie er in de spits begint, wilde Koeman nog niet prijsgeven. De keuze gaat tussen Memphis Depay en Donyell Malen. "Dat zie je morgen. Verder kan ik daar niet op ingaan", hield de keuzeheer de kaarten tegen de borst. Ook over de inzetbaarheid van Jurriën Timber bestaat nog onzekerheid. "We beslissen vanmiddag of hij morgen kan starten", zei Koeman over de verdediger van Arsenal. "Hij is een klein vraagteken, heeft nog wat lichte klachten."
Doe mee aan het WK-spel van Ajax1!
Het WK begint op donderdag 11 juni in de Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Hoe ver gaat Oranje komen? Doe mee aan het WK-spel van Ajax1 op Scorito!
Bondscoach over Eriksen-incident: "Dat was het belangrijkste"
Vermoedelijke opstelling Oranje: geen basisplek voor Weghorst
Ten Hag verklapt beste speler met wie hij werkte: "Hij is slim"
Jansma vertelt fraaie Oranje-anekdote: "Ga zitten joh, mafkees!"
Koeman verklapt deel opstelling: "Ik moet voorzichtiger zijn..."
Oranje-advies voor Kluivert: "Dan kan hij van meerwaarde zijn"
'Transferwaarde van verdediger Luca Rosa was nog nooit zo hoog'
Broer van De Jong is eerlijk: "Dat was toen nog niet geweldig"
Noppert kon naar Ajax of Man United: "Maar een transfer bleef uit"
Buikema eerlijk over zwaar Ajax-jaar: "Niet altijd over rozen"
Update over Christian Eriksen: "Pacemaker deed wat het moest doen"
'Fysieke gesteldheid Ter Stegen zorgt voor twijfels bij Ajax'
Heftige beelden: Christian Eriksen zakt in elkaar tijdens oefenduel
'Taylor trekt portemonnee voor verloving': "Vier karaats, insane"
Verweij vertelt over Perr Schuurs: "Toen schrokken we best wel"
Daley Blind over 'levensveranderend moment': "Je krijgt aanzien"
Driessen wijst naar Koeman: "Legde hij ergens onderin de la"
'Ajax houdt verrichtingen van linksback van Rode Ster in de gaten'
Janssen blikt terug op transfer: "Laten we dan gewoon stoppen"
Driessen vergelijkt: "Denk dat Wout en ik heel veel gemeen hebben"
'Ajax wil langer door met Garcia, dit moet zijn functie worden'
Blind doorbreekt stilte over Ajax-terugkeer: "Ik voel me nog fit"
Weer een Ajax-talent richting Cambuur: "Mag je toeval noemen, maar"
Ajax ziet waarde van Sean Steur in één seizoen vertienvoudigen
Ten Hag keek iconische CL-run Ajax nooit terug: "Wat heeft dat voor zin?"
Groot probleem Míchel bij Ajax: "Taal is hartstikke belangrijk"
L'Équipe zet twee Ajax-spelers in top 30 grootste talenten ter wereld
'Ajax moet vrezen voor Italiaanse concurrentie in strijd om target'
Brobbey in basis op WK? "Ik zou hem naast Donyell Malen zetten"
Weghorst wissel zorgt voor onbegrip: "Dat vond ik opmerkelijk"