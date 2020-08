Geschreven door Jessica Westdijk 24 aug 2020 om 14:08

Ronald Koeman is nog maar net binnen als trainer van FC Barcelona, maar is al druk bezig om schoon schip te maken bij de club. Na de 2-8 veegpartij tegen Bayern München in de Champions League, is het duidelijk dat er veel moet veranderen in Barcelona.

Eén van de dingen die Koeman zou hebben gedaan, is een telefoontje naar Luis Suárez. Koeman zou de Uruguayaanse aanvaller hebben verteld dat hij overbodig is in het komende seizoen en dat hij dus mag vertrekken. Dat meldt de Catalaanse radiozender Rac1. Het contract van Suárez loopt nog tot medio 2021.

Het bericht dat Suárez mag vertrekken, is goed nieuws voor Ajax. De Amsterdammers werden afgelopen week al in verband gebracht met Suárez. Erik ten Hag gaf toen nog aan dat er nog geen concrete stappen werden gezet om hem in te lijven: “Maar als Suárez wil komen, dan graag”, voegde hij daar nog wel aan toe.