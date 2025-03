Koeman vol vertrouwen in Ajacied: "Hato heeft deze kans verdiend"

Ronald Koeman heeft uitleg gegeven over zijn keuzes voor de halve finale van de Nations League tegen Spanje. De bondscoach moet het doen zonder Ryan Gravenberch en Jurriën Timber, die beiden wegvielen. Koeman kiest in de verdediging voor Jorrel Hato en heeft daar alle vertrouwen in.

"Ja, ze zouden starten vanavond," zegt Koeman bij de NOS over Gravenberch en Timber. "Natuurlijk heb ik constant te maken met geblesseerde spelers, maar dat geldt voor iedereen. Ik denk dat het een beetje de trend is van het huidige topvoetbal. Spelers lopen op hun tenen. Door vermoeidheid ben je vatbaarder voor wat dan ook."

Koeman schuift Jorrel Hato door naar de basis. "Nee, iedere linksback zal het moeilijk krijgen tegen Yamal, dus Hato ook. Maar je moet hem helpen in situaties, aan de binnenkant. Dat kan Cody soms doen, dat kan Frenkie soms doen. Ik heb alle vertrouwen in Jorrel Hato."

Door het wegvallen van Gravenberch ontstaat er een plek op het middenveld voor Justin Kluivert. Koeman is duidelijk over zijn keuze. "Ik vind ook dat hij dat verdient," zegt hij. "Natuurlijk op basis van zijn prestaties bij zijn club op de 10-positie. Hij heeft snelheid en een geweldig schot, dus ik ben benieuwd of hij dat ook op dit niveau kan laten zien. Maar daar heb ik alle vertrouwen in."