2025-09-02
Nederlands elftal

Koeman waardeert open karakter Weghorst: "Dat is geen probleem"

Sara
bron: Voetbal International
Ronald Koeman bij de training
Ronald Koeman bij de training Foto: © BSR Agency

Bondscoach Ronald Koeman kreeg woensdag op de persconferentie vragen over wie de spitspositie gaat bekleden bij het Nederlands elftal tegen Polen. Hij gaat bij zijn antwoord in op de rol van Wout Weghorst. 

Memphis Depay lijkt donderdag de voorkeur te gaan krijgen boven Weghorst. "We hebben verschillende soorten aanvallers. Daarmee kun je wisselen", aldus Koeman, die weet dat Weghorst graag in de basis zou starten bij Oranje. "Het is goed dat een speler vindt dat hij moet spelen. Ik ken Wout goed, hij kent mij goed. Zijn rol is bekend."

"Dat wil niet zeggen dat hij nooit kan starten. Dat heeft hij ook gedaan en zich daarin bewezen. We maken keuzes voor wedstrijden, maar niet dat het elke keer anders is", verklaart Koeman bij Voetbal International. "Ik kan dat wel waarderen bij Wout. Hij is een van de spelers die voor de interlandperiodes naar zijn rol vraagt en zijn kans van spelen. Dat heeft nu nog niet gedaan, maar misschien komt dat nog."

"Wout is een open boek voor mij. Hij vindt ook dingen en als hij het ergens niet mee eens is, schudt hij twee keer met zijn hoofd en dan gaat hij weer vol gas. Dat is geen probleem", besloot Koeman.

