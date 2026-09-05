Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Koeman was niet blij tijdens WK': "Werd er een beetje moe van"

Arthur
Ronald Koeman
Ronald Koeman Foto: © Pro Shots

Rob Jansen vindt het onterecht dat Ronald Koeman na het teleurstellend verlopen WK als hoofdverantwoordelijke werd aangewezen. Volgens de zaakwaarnemer was de uitschakeling van Oranje tegen Marokko een collectieve teleurstelling.

Koeman koos in de zestiende finale tegen Marokko voor een andere tactiek. Waar het Nederlands elftal eerder in het toernooi in een 4-3-3-formatie speelde, trad Oranje tegen de Leeuwen van de Atlas aan in een 5-3-2-systeem. Na de uitschakeling kreeg Koeman veel kritiek te verduren. Uiteindelijk besloot hij op te stappen als bondscoach.

Jansen neemt het in gesprek met het Algemeen Dagblad op voor de 63-jarige trainer. "Het is me echt veel te makkelijk om alleen naar Ronald te wijzen", zegt de zaakwaarnemer. "Dit was een collectieve teleurstelling, van de spelers, van de hele technische staf én van de technische directie." Volgens Jansen had Koeman er "écht wel in" geloofd dat Oranje wereldkampioen kon worden in de Verenigde Staten. "Dat denk ik zeker wel. Alleen werd hij soms een beetje moe van jullie."

Daarmee doelt Jansen op de media en de kritiek rondom het Nederlands elftal. "Van de media, van het cynisme en de negativiteit. Misschien had hij in dat opzicht wat last van bedrijfsmoeheid. Maar zeg nou zelf: dat kun je hem toch moeilijk kwalijk nemen?", aldus Jansen.

Na de uitschakeling tegen Marokko verdedigde Koeman zijn keuze voor een systeem met vijf verdedigers. "We hebben ervoor gekozen om zo te spelen, omdat we veel te veel hebben weggegeven in de afgelopen drie wedstrijden. Dan kun je daar je ogen voor sluiten en op dezelfde manier verdergaan, maar ik vind dat het dan aan de trainer is om dingen te veranderen. Het was geen noodgreep. Ik ben wel fan van dit systeem."

Gerelateerd:
Jordi Cruijff

Cruijff verdedigt 'controversieel' beleid: "Mensen snappen het niet"

0
Ajax-trainer Michel

Opstelling Ajax bekend: Michel grijpt in en wijzigt achterhoede

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ronald Koeman
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Marc Ter Stegen met een tasje bij de spelersbus van Ajax

"Ter Stegen moet gedacht hebben dat hij in Madurodam was gekomen"

0
Rob Jansen

Jansen openbaart: "Ging krankzinnig omhoog in het Overmars-tijdperk"

0
Wim Kieft

Kieft moet weer onder het mes: "Ben weggezet in het verzorginghuis"

0
Noa Lang

'Ajax doet nieuwe poging voor Lang': "Opnieuw contact opgenomen"

0
René van der Gijp

Gijp schrikt van 'lilliputter': "Daar loopt Sjaak Swart nog voorbij"

0
Sean Steur tegen Liverpool

Newcastle United-scout looft Sean Steur: "Een uitstekend talent"

0
Soufyan Daafi

Oud-Ajacied haalt uit: "Bij Ajax wordt niet iedereen gelijk behandeld"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Koeman was niet blij tijdens WK': "Werd er een beetje moe van"

Cruijff verdedigt 'controversieel' beleid: "Mensen snappen het niet"

Opstelling Ajax bekend: Michel grijpt in en wijzigt achterhoede

Berghuis kraakt Ajax van vorig seizoen: "Het leek wel kop of munt"

Míchel hoopte nog op één aankoop: "Dat zou fijn zijn geweest"

Ajax-PSV roept verbazing op: "Ga voor de beste, dat is hij niet"

Julian Brandt lyrisch over PSV'er: "Ik houd van deze kerel"

Kraay twijfelt over Ajax-aankoop: "Moet ergens mee te maken hebben"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws