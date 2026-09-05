'Koeman was niet blij tijdens WK': "Werd er een beetje moe van"

Rob Jansen vindt het onterecht dat Ronald Koeman na het teleurstellend verlopen WK als hoofdverantwoordelijke werd aangewezen. Volgens de zaakwaarnemer was de uitschakeling van Oranje tegen Marokko een collectieve teleurstelling.

Koeman koos in de zestiende finale tegen Marokko voor een andere tactiek. Waar het Nederlands elftal eerder in het toernooi in een 4-3-3-formatie speelde, trad Oranje tegen de Leeuwen van de Atlas aan in een 5-3-2-systeem. Na de uitschakeling kreeg Koeman veel kritiek te verduren. Uiteindelijk besloot hij op te stappen als bondscoach.

Jansen neemt het in gesprek met het Algemeen Dagblad op voor de 63-jarige trainer. "Het is me echt veel te makkelijk om alleen naar Ronald te wijzen", zegt de zaakwaarnemer. "Dit was een collectieve teleurstelling, van de spelers, van de hele technische staf én van de technische directie." Volgens Jansen had Koeman er "écht wel in" geloofd dat Oranje wereldkampioen kon worden in de Verenigde Staten. "Dat denk ik zeker wel. Alleen werd hij soms een beetje moe van jullie."