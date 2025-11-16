Fozcast
Oud-ploeggenoot onthult: "Henderson deed dan alsof hij me niet kende"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Ajax historie & oud-spelers

Koeman weer gevraagd naar toekomst: "Bijzonder ongeloofwaardig"

Amber
bron: De Telegraaf
Ronald Koeman
Ronald Koeman Foto: © BSR Agency

Ronald Koeman wil voorlopig niets kwijt over zijn toekomst als bondscoach. Dat maakte hij zondag tijdens de persconferentie voorafgaand aan het duel met Litouwen duidelijk, nadat Valentijn Driessen meerdere keren naar zijn plannen vroeg.

Driessen suggereerde dat Koeman na het WK zal stoppen, maar volgens de bondscoach is er nog niets besloten. Hij wil het onderwerp pas later bespreken. "Ik heb mij voorgenomen hier geen woord meer aan te spenderen", reageerde Koeman. "Waarom zou ik er iedere keer mee geconfronteerd worden, als ik nu zeg dat ik er nooit meer op inga tot na het WK? Dat is voldoende, toch?"

Driessen vond dat onrealistisch: "Dat is bijzonder ongeloofwaardig. Er zijn mensen bij de KNVB die moeten weten of jij wel of niet doorgaat. Achter de schermen wordt daar natuurlijk over gesproken. De KNVB kan niet leven bij de waan van de dag."

Koeman benadrukte dat hij bereikbaar is voor overleg wanneer de bond daar behoefte aan heeft: "Ze weten mij te vinden. We hebben goed contact, spreken dagelijks met elkaar en ik sta open voor een gesprek. Ik zeg niet bij voorbaat nee."

