2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Koeman wil sterke tegenstander: "Kijken of we die kunnen treffen"

Arthur
bron: Persconferentie
Ronald Koeman
Ronald Koeman Foto: © Orange Pictures

Als het Nederlands elftal zich in november weet te plaatsen voor het WK, hoopt voormalig trainer van Ajax en bondscoach Ronald Koeman dat de KNVB in aanloop naar het eindtoernooi in Noord-Amerika enkele toptegenstanders weet te strikken voor oefenwedstrijden.

Na de overtuigende 4-0 zeges op zowel Malta als Finland ligt Oranje op koers voor directe plaatsing. Met nog twee wedstrijden te gaan – tegen Polen en Litouwen – volstaat in principe één overwinning om als groepswinnaar uit Groep G te komen. Hoewel Koeman de feeststemming nog even wil uitstellen, is hij zich ervan bewust dat er weinig meer mis mag gaan. "Het mag in de laatste twee kwalificatieduels niet meer fout gaan", erkende de bondscoach.

Met het vizier al voorzichtig op maart, hoopt Koeman dan twee serieuze oefenwedstrijden te kunnen inplannen. Die interlandperiode komt vrij, mits directe plaatsing een feit is. "We zullen kijken of we dan sterke tegenstanders kunnen treffen", liet hij weten op de persconferentie.

Toch houdt Koeman de focus voorlopig nog op het afronden van de kwalificatiereeks. Oranje staat drie punten los van Polen en beschikt over een aanzienlijk beter doelsaldo. Een gunstige uitgangspositie dus. Dat zijn ploeg tot nu toe weinig weerstand heeft ondervonden, baart de bondscoach geen zorgen: "Je wil je kwalificeren, dus hoe makkelijker dat is, hoe beter."

Wel ziet Koeman verbeterpunten richting het WK. De verslapping tegen Litouwen in september blijft hem bij. Ook tegen Malta ontbrak het bij vlagen aan scherpte. "Soms vallen we iets te ver terug, dat moet eruit", gaf hij toe. "Want op een eindtoernooi kan je er dan zomaar uitliggen."

