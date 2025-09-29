Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Koen Weijland waarschuwt Heitinga: "Geen Ajax-spel zichtbaar"

Niek
John Heitinga geeft aanwijzingen in de Arena
John Heitinga geeft aanwijzingen in de Arena Foto: © Pro Shots

Ajax won afgelopen weekend in eigen huis met 2-1 van NAC Breda, maar Koen Weijland toonde zich zondagavond kritisch over de club uit Amsterdam. Hij durfde bij De Oranjezondag niet te zeggen wat dat de visie van Ajax-trainer John Heitinga is. 

“Ik denk dat niemand dat op dit moment kan uitleggen, eerlijk gezegd", liet hij weten in gesprek met Hélène Hendriks. "Het is eigenlijk het hele seizoen al niet goed, maar als je thuis zelfs tegen tien man van NAC onder druk komt te staan, weet je dat er iets mis is. Je bent nu drie maanden bezig en er kloppen daar dingen niet. Ze weten niet wat ze van elkaar moeten verwachten in het veld. Er lijkt op dit moment geen visie en geen plan te zijn", aldus Weijland. 

“Het is veelzeggend dat je wint, maar ook een striemend fluitconcert krijgt in de ArenA. Dat heeft alles te maken met de manier van spelen en er is nu geen Ajax-spel zichtbaar in de ArenA", vervolgt de presentator, die ook wijst naar het lastige programma van Ajax in de komende weken. "Je moet naar Marseille, dan Sparta-uit, AZ-thuis, Chelsea-uit en Twente-uit. Wat dat betreft gaat nu de maand van de waarheid aanbreken", waarschuwt Weijland. 

