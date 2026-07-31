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Koert Westerman wil spelregelwijziging Eredivisie: "Ik erger me"

Arthur
Koert Westerman
Koert Westerman Foto: © BSR Agency

Een opmerkelijke schorsing in Brazilië zorgt voor discussie over mogelijke nieuwe regels in het voetbal. Verdediger Victor Gabriel van Internacional kreeg een flinke straf na een horrorovertreding waarbij hij het scheenbeen van Cruzeiro-aanvaller Gabriel Pec brak. Sportverslaggever Koert Westerman vindt dat de voetbalwereld hiervan kan leren en doet een opvallend voorstel.

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Het Braziliaanse sporttribunaal besloot dat Gabriel pas weer mag spelen wanneer het slachtoffer volledig is hersteld. De schorsing duurt daarmee in principe net zo lang als de blessure van Gabriel Pec, met een maximum van achttien maanden. Westerman zag de beelden en vindt dat een dergelijke regel ook in de Nederlandse Eredivisie ingevoerd zou kunnen worden. Bij De Oranjezomer pleitte hij voor een aanpassing van de huidige regels.

"Die vent die dat gedaan heeft is geschorst voor de duur van de blessure van die andere jongen. Pas als dat been geheeld is, mag de dader weer voetballen. 18 maanden is het maximum overigens", aldus Westerman. De verslaggever ergert zich vooral aan situaties waarin een speler na een zware overtreding gewoon door kan spelen, terwijl het slachtoffer tijdelijk het veld moet verlaten voor verzorging.

"Ik zou nu in het voetbal willen voorstellen nu er toch veel nieuwe dingetjes zijn.... Ik erger me altijd aan mensen die overtredingen maken en vervolgens degene die geraakt wordt, moet even buiten de lijnen worden verzorgd. Ik vind dat degene die de overtreding heeft gemaakt ook die tijd buiten het veld moet."

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