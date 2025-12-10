Koert Westerman wilde naar Ajax of AZ: "Vond jou zo'n paardenlul"

Willem & Wessel Podcast
Van Hanegem kijkt naar Ajax: "Niet bijzonder wat ze laten zien"
Niek

Koert Westerman is dé bekende stem bij de landstitel van PSV in 2007. Op de slotdag van de Eredivisie maakten de Eindhovenaren het onmogelijke waar en werd de club met één doelpunt voorsprong kampioen van Nederland. Westerman werkte destijds onder Wilfred Genee.

"Dat was lastig, bij jou. Ik vond dat lastig", vertelt Westerman bij Vandaag Inside. "Hij was van Talpa 10 en ik zat bij die productiemaatschappij. Wilfred was formeel onze baas, ook van de commentatoren. Hij vond het belangrijk om af en toe te vergaderen met de commentatoren en dan gaf hij aanwijzingen. Dan zei hij de ene maandag tegen mij: 'Koert, een tandje minder komend weekend'. Dus ik iets minder."

"En de volgende vergadering: 'Koert, tandje meer komend weekend'. En zo ging dat echt elke week", gaat de commentator verder. "Maar we zijn wel samen bij het TV-moment van het jaar geweest. 'PSV is landskampioen geworden. Het is niet te geloven, het is niet te geloven'. Dat was gekandideerd om TV-moment van het jaar te worden."

"Het was een hele leuke tijd. Koert zat altijd boos op kantoor, want hij wilde altijd betere wedstrijden", reageert Wilfred Genee. "Vooral die keer toen je me naar PSV stuurde, terwijl AZ of Ajax landskampioen zou worden", antwoordt Westerman weer. "En jij stuurde mij naar PSV. Toen vond ik jou zó'n paardenlul. Echt waar. Maar the rest is history", aldus Westerman.

