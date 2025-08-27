AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Koevermans adviseert Ajax-speler: "Dan denk ik: jongen, ga weg"

Bjorn
Danny Koevermans
Danny Koevermans Foto: © Pro Shots

Danny Koevermans ziet dat er een aantal spelers buiten de boot gaan vallen bij Ajax, dat zich wil gaan versterken met Liverpool-talent James McConnell. De oud-international vreest daardoor voor een aantal andere middenvelders van de Amsterdammers.

"Als hij komt, moeten Fitz-Jim en Mokio weer op maandagavond gaan voetballen", verzucht Koevermans bij Voetbalpraat op ESPN. "Maar Fitz-Jim moet dat niet meer willen. Gisteren (maandag, red.) liep Regeer daar ook bij Jong Ajax. Die moeten dat eigenlijk niet meer willen."

Koevermans brengt dan wel een nuance aan. "Het schijnt wel zo te zijn dat Regeer zelf heeft gevraagd of hij kon spelen", geeft de oud-spits aan. "Maar die jongen loopt daar dan maandagavond te voetballen, in een ambiance die hij niet gewend is. Hij heeft bij FC Twente goede jaren gehad. Die is gewend gewaardeerd te worden en als prof echt in stadions te spelen."

"En dan moet je jezelf opladen voor zo'n maandagavond", vervolgt Koevermans. "Hij is de competitie bij Ajax begonnen als rechtsback, inmiddels is hij er uit. En dan loopt hij daar op maandag. Als hij deze week nog wegkan, dan zou ik hem dat van harte aanraden. Desnoods naar FC Twente, daar zoeken ze nog steeds iemand voor het middenveld", adviseert hij. "Of SC Heerenveen of PEC Zwolle, maakt niet uit. Maar die jongen moet echt aan spelen toekomen. En tegen Jong FC Utrecht is het zo lullig, hij is bij drie tegengoals betrokken. Dan denk ik: jongen, ga weg."

Regeer speelde in het eerste elftal van Ajax de eerste duels op de rechtsbackpositie, maar dat is volgens Kees Kwakman niet zijn plek. "Ik vind het ook geen nummer zes", haakt Karim El Ahmadi in. "Het is meer een nummer 8, een loper."

Gerelateerd:
Steven Bergwijn, Ajax, Devyne Rensch en Anass Salah-Eddine

'PSV wil oud-speler van Ajax huren': "Hij is serieus in beeld"

0
Carlos Soler

'Ajax-target staat voor een terugkeer in de Spaanse competitie'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws Youri Regeer
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Rene van der Gijp

Van der Gijp ziet gemiste kans: "Jammer dat hij niet is opgepikt"

0
Rob Jansen

Rob Jansen stellig: "Binnen Ajax hebben ze een hekel aan elkaar"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen sceptisch: "Ik vind hem geen spits voor Ajax"

0
Mike Verweij

Verweij: "Ik denk dat hij er bij Ajax ook heel goed op staat"

0
Myron Boadu viert goal

'Ook PSV en FC Twente denken aan Boadu; spits heeft voorkeur'

0
Wout Weghorst tegen Heracles Almelo

Samenvatting: Slordig Ajax wint in eigen huis van Heracles Almelo

0
Mike Verweij

"Ajax heeft commissarissen gehad, dat waren gewoon hapsnurkers"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 3 11 9
2 PSV 3 9 9
3 Ajax 3 4 7
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 Sparta Rotterdam 3 -1 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd