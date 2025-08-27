Koevermans adviseert Ajax-speler: "Dan denk ik: jongen, ga weg"

Danny Koevermans ziet dat er een aantal spelers buiten de boot gaan vallen bij Ajax, dat zich wil gaan versterken met Liverpool-talent James McConnell. De oud-international vreest daardoor voor een aantal andere middenvelders van de Amsterdammers.

"Als hij komt, moeten Fitz-Jim en Mokio weer op maandagavond gaan voetballen", verzucht Koevermans bij Voetbalpraat op ESPN. "Maar Fitz-Jim moet dat niet meer willen. Gisteren (maandag, red.) liep Regeer daar ook bij Jong Ajax. Die moeten dat eigenlijk niet meer willen."

Koevermans brengt dan wel een nuance aan. "Het schijnt wel zo te zijn dat Regeer zelf heeft gevraagd of hij kon spelen", geeft de oud-spits aan. "Maar die jongen loopt daar dan maandagavond te voetballen, in een ambiance die hij niet gewend is. Hij heeft bij FC Twente goede jaren gehad. Die is gewend gewaardeerd te worden en als prof echt in stadions te spelen."

"En dan moet je jezelf opladen voor zo'n maandagavond", vervolgt Koevermans. "Hij is de competitie bij Ajax begonnen als rechtsback, inmiddels is hij er uit. En dan loopt hij daar op maandag. Als hij deze week nog wegkan, dan zou ik hem dat van harte aanraden. Desnoods naar FC Twente, daar zoeken ze nog steeds iemand voor het middenveld", adviseert hij. "Of SC Heerenveen of PEC Zwolle, maakt niet uit. Maar die jongen moet echt aan spelen toekomen. En tegen Jong FC Utrecht is het zo lullig, hij is bij drie tegengoals betrokken. Dan denk ik: jongen, ga weg."

Regeer speelde in het eerste elftal van Ajax de eerste duels op de rechtsbackpositie, maar dat is volgens Kees Kwakman niet zijn plek. "Ik vind het ook geen nummer zes", haakt Karim El Ahmadi in. "Het is meer een nummer 8, een loper."