Geert Arend Roorda tegenover Ajax: "Dan wordt de klok onze vriend"
Koevermans: "Ajax kwam niet om te waterpoloën of te korfballen"

Amber
bron: ESPN
Danny Koevermans
Danny Koevermans Foto: © Pro Shots

Danny Koevermans heeft weinig begrip voor de kritiek die Robin van Persie na De Klassieker uitte op Ajax. Volgens de ESPN-analist was de overwinning van de Amsterdammers volkomen terecht en liet het elftal van Fred Grim juist zien flinke stappen vooruit te hebben gezet.

Koevermans ziet een duidelijke ommekeer bij Ajax. "Voor mij was het kantelpunt echt dat laatste kwartier tegen Qarabag, na de 2-2 van Oscar Gloukh", legt hij uit bij ESPN. "Daarna kwam er een soort vertrouwen terug. Dat zag je afgelopen zondag helemaal terug. Ze houden in Amsterdam misschien niet van dat verdedigende concept, maar ze hebben gewoon een hartstikke goede wedstrijd gespeeld en terecht gewonnen van Feyenoord."

De oud-spits stoort zich dan ook aan de woorden van Van Persie, die stelde dat Ajax niet wilde voetballen. "Dat is een heel rare uitspraak. Ajax kwam niet om te waterpoloën of te korfballen. Dit is ook een manier van voetballen. Dan moet je maar iets vinden om daar doorheen te spelen", aldus Koevermans.

Als voorbeeld noemt hij de openingstreffer van Davy Klaassen. "Daar stond Feyenoord met tien man achter de bal en speelde Ajax er gewoon doorheen. Dat is gewoon goed voetbal", stelt hij. "En dan hebben we het nog niet eens over de kansen in de omschakeling en die heerlijke goal van Jorthy Mokio. Het is onzinnig om te zeggen dat er maar één team wilde voetballen. Ajax deed dat wel degelijk, alleen iets verdedigender. Ze hebben simpelweg beter gevoetbald dan Feyenoord."

