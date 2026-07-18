Koevermans breekt lans voor ex-Ajacied: "Wordt vaak afgezeken"
Danny Koevermans heeft in het programma WK Praat op ESPN een lans gebroken voor Frenkie de Jong, die mogelijk maanden uit de roulatie is door een knieblessure. De voormalig profvoetballer, die zelf bij clubs als PSV, AZ en FC Utrecht speelde, roemt de mentaliteit van de voormalig Ajax-middenvelder.
"We kijken naar de Argentijnen als volk dat alles voor het land overheeft", begint hij. "De Jong heeft nu (tijdens het WK met Oranje, red.) ook gedacht: het zal allemaal wel, ik verdedig de kleuren en ik ga spelen voor Oranje. Ik kan begrijpen dat Barcelona daar ontzettend pissig door is. Het zegt wel wat over het karakter van Frenkie. Ze wisten het, maar hij heeft toch gespeeld", constateert Koevermans.
Frenkie de Jong moest twee jaar geleden het EK in Duitsland aan zich voorbij laten gaan door een enkelblessure. "Misschien dat hij daardoor heeft gedacht: geef me maar een spuitje, ik wil spelen", suggereert Hedwiges Maduro, die in het verleden bij Ajax speelde.
Vervolgens haakt Koevermans weer in. "Hij wordt vaak afgezeken, maar de man heeft alles voor het Nederlands elftal gegeven", reageert hij. "We moeten gewoon blij zijn met zo'n speler. Het is alleen maar klagen en klagen... Hij heeft nu gegokt en verloren, maar ik vind het goed op hem afstralen. We moeten wat meer respect voor hem hebben", besluit Koevermans over de sterkhouder van Oranje.
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Koevermans breekt lans voor ex-Ajacied: "Wordt vaak afgezeken"
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