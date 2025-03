Koevermans: "Gaan Feyenoord, PSV en Ajax dat bedrag neerleggen?"

Dat ziet ook Koevermans. "Als Twente wil cashen voor Steijn, denk ik wel dat dit het ideale moment is", zegt de oud-voetballer bij ESPN. "Veertig goals in twee seizoenen als aanvallende middenvelder, dat is indrukwekkend. Ze moeten hem nu verkopen, want dan hebben ze echt de jackpot, denk ik."

Waar Steijn naartoe zou kunnen, is volgens Koevermans de vraag. "Of het nou binnen- of buitenland wordt… Gaan Feyenoord, PSV en Ajax het bedrag neerleggen dat Twente nu wil? Dat is de vraag", aldus de analist bij de sportzender. Hij denkt in ieder geval dat FC Twente een flink bedrag kan vragen. "Ik denk aan een miljoen of vijftien, maar goed, ik ben Arnold Bruggink niet. Maar dat Twente flink gaat verdienen, lijkt me duidelijk."