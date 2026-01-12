Koevermans: "Hij werd na vier wedstrijden al helemaal gefileerd"

Dat had de voormalig profvoetballer ook niet verwacht. "Het geeft wat mij betreft vooral aan in welke vorm Feyenoord verkeert, maar goed, daar hebben we het al over gehad", vertelt hij op de website van ESPN. "Ondertussen zijn de resultaten bij Ajax onder Grim gewoon goed. Gisteren ook. Omdat ze Telstar nog laten terugkomen tot 2-3, was het sentiment misschien niet zo goed, maar daar zou ik als ik Ajacied was niet te zwaar aan tillen", aldus Koevermans.

"Het zijn gewoon drie punten. Bounida had er ook nog 2-4 en 2-5 van kunnen maken en dan was er niks aan de hand geweest", vervolgt hij realistisch. "Het gaat in het voetbal uiteindelijk puur om het winnen van wedstrijden. Dat doen ze gewoon wel en Feyenoord niet. Zo simpel is het. Punten in de tas, deze wedstrijd vergeten en door naar de bekerwedstrijd tegen AZ", adviseert Koevermans, die zich wel kritisch toont over Feyenoord en trainer Robin van Persie.

"Ik kijk daar toch wel met verbazing naar. Eigenlijk blijft het toch apart dat Van Persie de hoofdtrainer van Feyenoord is? Er zijn amateurtrainers die jarenlang naar de cursus moeten en jaar in, jaar uit in de hoogste divisies trainen, die nooit een kans krijgen", legt hij uit. "Ik gun Van Persie het beste en dit is helemaal niet persoonlijk, maar we hebben het in het verleden vaker gezien. Sommige trainers worden puur aangesteld om het aantal interlands dat ze hebben gespeeld."

"Ik vind ook het hele aura om Van Persie heen best bijzonder om te zien", aldus Koevermans. "Nogmaals, hij mag van mij de beste trainer aller tijden worden, maar hij wordt nog steeds een beetje gespaard door oud-spelers, journalisten en analisten. John Heitinga, ook alleen maar aangesteld op basis van zijn verleden als speler, werd na vier wedstrijden al helemaal gefileerd en afgeserveerd", besluit hij over de voorganger van Fred Grim bij Ajax.