Omroep Abe
SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Koevermans: "Hij werd na vier wedstrijden al helemaal gefileerd"

Max
bron: ESPN
Danny Koevermans
Danny Koevermans Foto: © BSR Agency

Danny Koevermans ziet dat Ajax weer de weg naar boven heeft ingezet. Zondag werd met 2-3 gewonnen van Telstar. De club uit Amsterdam begon het seizoen dramatisch, maar staat inmiddels nog maar drie punten achter nummer twee Feyenoord. 

Dat had de voormalig profvoetballer ook niet verwacht. "Het geeft wat mij betreft vooral aan in welke vorm Feyenoord verkeert, maar goed, daar hebben we het al over gehad", vertelt hij op de website van ESPN. "Ondertussen zijn de resultaten bij Ajax onder Grim gewoon goed. Gisteren ook. Omdat ze Telstar nog laten terugkomen tot 2-3, was het sentiment misschien niet zo goed, maar daar zou ik als ik Ajacied was niet te zwaar aan tillen", aldus Koevermans. 

"Het zijn gewoon drie punten. Bounida had er ook nog 2-4 en 2-5 van kunnen maken en dan was er niks aan de hand geweest", vervolgt hij realistisch. "Het gaat in het voetbal uiteindelijk puur om het winnen van wedstrijden. Dat doen ze gewoon wel en Feyenoord niet. Zo simpel is het. Punten in de tas, deze wedstrijd vergeten en door naar de bekerwedstrijd tegen AZ", adviseert Koevermans, die zich wel kritisch toont over Feyenoord en trainer Robin van Persie.

"Ik kijk daar toch wel met verbazing naar. Eigenlijk blijft het toch apart dat Van Persie de hoofdtrainer van Feyenoord is? Er zijn amateurtrainers die jarenlang naar de cursus moeten en jaar in, jaar uit in de hoogste divisies trainen, die nooit een kans krijgen", legt hij uit. "Ik gun Van Persie het beste en dit is helemaal niet persoonlijk, maar we hebben het in het verleden vaker gezien. Sommige trainers worden puur aangesteld om het aantal interlands dat ze hebben gespeeld."

"Ik vind ook het hele aura om Van Persie heen best bijzonder om te zien", aldus Koevermans. "Nogmaals, hij mag van mij de beste trainer aller tijden worden, maar hij wordt nog steeds een beetje gespaard door oud-spelers, journalisten en analisten. John Heitinga, ook alleen maar aangesteld op basis van zijn verleden als speler, werd na vier wedstrijden al helemaal gefileerd en afgeserveerd", besluit hij over de voorganger van Fred Grim bij Ajax. 

Gerelateerd:
Fred Grim

BREAKING | 'Fred Grim maakt seizoen af bij Ajax als hoofdtrainer'

0
Pierre van Hooijdonk in de Johan Cruijff Arena

Van Hooijdonk hekelt Ajax-talent: "Zou hem bij z'n strot pakken"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Antony na een treffer voor Real Betis

Ten Hag gewaarschuwd: "Maar Antony naar FC Twente zou leuk zijn"

0
Kenneth Perez en Marciano Vink namens ESPN in de Johan Cruijff ArenA

Marciano Vink kritisch op oud-Ajacied: "Dat verhaal is dus over?"

0
Anco Jansen

Anco Jansen looft PEC-speler: "Was op een haar na rond met Ajax"

0
Hans Kraay

Kraay tipt Ajax miljoenen-investering: "Hij is snel en fris!"

0
Kenneth Perez

Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"

0
Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax

Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club

0
Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
za
14/02
Ajax
20:00
Fortuna Sittard
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 18 35 49
2 Feyenoord 18 21 36
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 AZ 17 4 28
6 FC Groningen 18 3 28
7 FC Twente 18 5 26
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd