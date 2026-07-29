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Koevermans lovend over Ajacied: "Hij zet de lijnen weer uit"

Gijs Kila
bron: Voetbalpraat
Danny Koevermans
Danny Koevermans Foto: © BSR Agency

Daley Blind heeft bij zijn rentree voor Ajax direct een uitstekende indruk achtergelaten. De ervaren verdediger stond tegen FK Vojvodina meteen weer als vanouds op het veld, iets wat bij de analisten aan tafel bij Voetbalpraat niet onopgemerkt bleef.

Danny Koevermans was onder de indruk van de manier waarop Blind zich direct weer manifesteerde binnen het elftal van Míchel. "Blind loopt bij Ajax alsof hij nooit weg is geweest. Hij was drie jaar weg en nu loopt hij er weer heel normaal tussen. Hij zet de lijnen weer uit en geeft de passes weer."

Ook commentator Teun Boer geeft toe dat hij vooraf zijn twijfels had over de terugkeer van de routinier, maar ziet Blind voorlopig alle critici de mond snoeren. "Er waren heel veel sceptici en ik was daar eentje van, maar tot nu toe… In de wedstrijd tegen FK Vojvodina viel het ook weer op."

Volgens Jeroen Haarsma helpt ook het spelen van de voorrondes Ajax om met vertrouwen aan het nieuwe seizoen te beginnen. "Dit is een beetje wat de voorronde van de Conference League doet. Het is eigenlijk best wel lekker om die te spelen. Het zorgt voor een lekker gevoel en positiviteit wanneer je straks aan de Eredivisie begint."

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