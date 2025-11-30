Kick-Off
Louis van Gaal weg bij komst Cruijff? "Interessant om te zien"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Koevermans lyrisch over Ajacied: "Hij doet het hartstikke goed"

Max
bron: ESPN
Danny Koevermans
Danny Koevermans Foto: © Pro Shots

Danny Koevermans is fan van Nick Verschuren. De verdediger van Ajax maakt dit seizoen een goede indruk op huurbasis bij FC Volendam. 

De twintigjarige Verschuren speelt nagenoeg alles bij de promovendus. "Hij doet het hartstikke goed", oordeelt Koevermans voor de wedstrijd tussen PSV en FC Volendam bij ESPN. "Hij is gewoon een zekerheidje. Hij stapt op het goede moment in, is verdedigend ijzersterk in de één tegen één en heeft vorige week Ricky van Wolfswinkel, wat geen koekenbakker is, volledig aan banden gelegd."

De analist ziet Verschuren op termijn wel een kracht worden bij de hoofdmacht van Ajax. "Youri Baas is bij NEC geweest, en zit nu bij Ajax. Misschien kan Verschuren wel hetzelfde pad bewandelen en is dit een ideale tussenstap voor hem", oordeelt hij. "Misschien ligt er een hele mooie toekomst voor hem in het vooruitzicht."

Gerelateerd:
Vuurwerk door Ajax-supporters

Duel tussen Ajax en FC Groningen definitief gestaakt door vuurwerk

0
Marciano Vink

Vink over Ajax-talent: "Zijn broer werd bijna witheet van woede"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Brian Brobbey juicht

VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland

0
Ruben den Uil

Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"

0
Dick Lukkien

Dick Lukkien: "Volgens mij heeft Ajax wel vertrouwen getankt"

0
Martin van Geel

Voormalig Ajax-directeur weigert terugkeer: "Dat zou ik niet doen"

0
Kenneth Perez

Perez verbaasd door Ajax-enthousiasme: "Dat is de nieuwe held"

0
Fred Grim

Fred Grim krijgt advies: "Geef hem dan maar het vertrouwen"

0
Menno Geelen, Alex Kroes en Marijn Beuker

Ajax-leiding hard aangepakt: "Ajax is op dit moment gewoon ziek"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 AZ 13 5 24
4 NEC Nijmegen 13 11 21
5 FC Utrecht 13 6 20
6 Ajax 13 4 20
7 FC Groningen 13 0 20
8 FC Twente 13 2 17
9 SC Heerenveen 14 -1 17
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd