Koevermans lyrisch over Ajacied: "Hij doet het hartstikke goed"

De twintigjarige Verschuren speelt nagenoeg alles bij de promovendus. "Hij doet het hartstikke goed", oordeelt Koevermans voor de wedstrijd tussen PSV en FC Volendam bij ESPN. "Hij is gewoon een zekerheidje. Hij stapt op het goede moment in, is verdedigend ijzersterk in de één tegen één en heeft vorige week Ricky van Wolfswinkel, wat geen koekenbakker is, volledig aan banden gelegd."

De analist ziet Verschuren op termijn wel een kracht worden bij de hoofdmacht van Ajax. "Youri Baas is bij NEC geweest, en zit nu bij Ajax. Misschien kan Verschuren wel hetzelfde pad bewandelen en is dit een ideale tussenstap voor hem", oordeelt hij. "Misschien ligt er een hele mooie toekomst voor hem in het vooruitzicht."