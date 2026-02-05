Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Koevermans onder de indruk: "En Danilo komt daar ook nog bij"

Niek
Danilo in De Goffert
Danilo in De Goffert

NEC won woensdagavond in de strijd om de KNVB Beker met 1-0 van FC Volendam en Danny Koevermans zag dat de club uit Nijmegen in de tweede helft het verschil wist te maken. Dick Schreuder liet zijn ploeg 'ultra aanvallend' spelen na de rust. 

"En dan toch merk je dat de roep snel komt als het even niet lukt: 'Nou, gooi de grote kanonnen er maar weer in, want we willen nog meer vermaakt worden'. Dat heeft NEC mee", vertelt de voormalig profvoetballer, die Ahmetcan Kaplan, Tjaronn Chery, Bryan Linssen en Willum Willumsson zag invallen. "Ze hebben een ontzettend goede selectie staan. Als je die viervoudige wissel kan plaatsen, en Danilo komt daar ook nog bij...", vervolgt Koevermans enthousiast.

Kees Luijckx vulde hem vervolgens aan. "Je kon wel zien waarom Willumsson werd aangetrokken. Als je een balletje neerlegt op hem in de zestien meter, hebben ze met hem iemand met lengte erbij. En daar komt uiteindelijk ook de goal (van Ouaissa, red.) vandaan", constateert hij. "Zeker met de manier van spelen van NEC, als je er op de grond niet helemaal doorheen komt, kun je hem wel erbij zetten voorin om iets meer door de lucht te spelen", besluit Luijckx. 

