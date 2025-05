Koevermans over kampioensstress: "Staat wel ergens een tv'tje"

"Als je in die pre-match voorbereiding zit, met wat rekken en strekken, staat er wel ergens een tv'tje", aldus Koevermans op ESPN. "Dat houd je niet tegen. Natuurlijk kijken zij met een schuin oog naar wat daar gebeurt."

"Er hangt zó veel af van die wedstrijd. Het is net iets anders beginnen als het je kampioenswedstrijd is, en dan is 'net' een understatement", aldus de voormalig topspits.

De Ajacieden weten op het moment dat ze het veld op gaan wat de eindstand is in Rotterdam. "Elke speler gaat er wel anders mee om. Je hebt de routiniers in de kleedkamer nodig om de druk weg te houden", gaat Koevermans verder.

"Bij Ajax hebben ze er daar wel een paar van: Weghorst, Klaassen, Henderson, Berghuis, Pasveer. En ook Farioli doet dat met zijn staf al het hele jaar goed. Maar ik geloof het niet als jongens zeggen: dat doet me niks. Dat is echt niet waar."