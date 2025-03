Koevermans over topper: "PSV heeft het thuisvoordeel, maar..."

"PSV heeft het thuisvoordeel, maar verder vind ik het heel moeilijk te voorspellen", begint Koevermans in Voetbal International. "Ajax krijgt weinig goals tegen en is verdedigend heel steady. Hoe ze het doen, doen ze het. Meestal leidt het tot een resultaat, dat is heel knap. Tegen AZ komt Ajax twee keer achter en wordt het twee keer toch weer gelijk."

"Ach, je kan erover zeggen wat je wilt", gaat de oud-spits van PSV verder. "Vaak hoor je: we hebben een plan, we gaan allemaal tactische dingen neerzetten. Maar soms wordt een wedstrijd bepaald door een standaardsituatie. Misschien gaat een hoekschop of een penalty erin. Dan kun je zeggen: we hadden een goed plan, maar dan word je gedwongen om anders te denken."

"Farioli kennende wordt het organisatorisch weer goed weggezet. Ik vind het heel knap, want alles bij elkaar halen ze de resultaten. Ik zeg niet dat ze verdedigend willen spelen, maar in defensief opzicht zit er een goed idee achter. Ook de rechts- en linksbuiten verdedigen mee en doen er alles aan om zo min mogelijk goals tegen te krijgen. Aan de andere kant laten ze zien ook aanvallend toe te kunnen slaan", aldus Koevermans.