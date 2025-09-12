Koevermans reageert op 'verrassende' statistiek: "Had Ajax verwacht"

Het viel presentator Milan van Dongen op dat AZ een hoop spelers leverde aan Jong Oranje deze interlandperiode. "Dat is wel een duidelijk signaal", reageert Danny Koevermans. "Normaal had je wel verwacht dat het van Ajax of misschien Feyenoord of PSV kwam, maar in Nederland is dat omgedraaid. AZ is nu hofleverancier qua jeugdopleiding en mensen die doorstromen."

"Bij Ajax komt het nu toch ook weer goed?", haalt Leo Driessen het Telegraaf-artikel van Merijn Beuker aan waarin hij aangeeft hetzelfde te willen gaan doen als in zijn tijd bij AZ. "Dat heeft tot nu toe wel goed gewerkt", reageert Karim El Ahmadi. "Het is veel beter dat spelers op een latere leeftijd pas instromen bij een BVO. Wat je nu wel steeds meer ziet, is dat clubs als Feyenoord ook spelers weghalen bij Ajax. Dat was vroeger niet zo. Nee, vroeger was Ajax echt de club."