'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Het laatste Ajax Nieuws

Koevermans reageert op 'verrassende' statistiek: "Had Ajax verwacht"

Tom
bron: Voetbalpraat

AZ was deze interlandperiode hofleverancier van Jong Oranje. In het duel tegen Israël onder 21 stonden er zelfs 5 AZ-spelers aan de aftrap. Een bijzondere statistiek vinden de mannen van Voetbalpraat op ESPN. 

Het viel presentator Milan van Dongen op dat AZ een hoop spelers leverde aan Jong Oranje deze interlandperiode. "Dat is wel een duidelijk signaal", reageert Danny Koevermans. "Normaal had je wel verwacht dat het van Ajax of misschien Feyenoord of PSV kwam, maar in Nederland is dat omgedraaid. AZ is nu hofleverancier qua jeugdopleiding en mensen die doorstromen."

"Bij Ajax komt het nu toch ook weer goed?", haalt Leo Driessen het Telegraaf-artikel van Merijn Beuker aan waarin hij aangeeft hetzelfde te willen gaan doen als in zijn tijd bij AZ. "Dat heeft tot nu toe wel goed gewerkt", reageert Karim El Ahmadi. "Het is veel beter dat spelers op een latere leeftijd pas instromen bij een BVO. Wat je nu wel steeds meer ziet, is dat clubs als Feyenoord ook spelers weghalen bij Ajax. Dat was vroeger niet zo. Nee, vroeger was Ajax echt de club."

