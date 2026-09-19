Koevermans verdedigt Ajax-speler: "Je moet hem niet afschrijven"

Ajax maakt de laatste weken veel indruk op Danny Koevermans. De Amsterdammers boekten ruime overwinningen op Fortuna Sittard en Willem II en scoorden in beide wedstrijden vijf keer. Volgens de oud-spits komt dat niet uit de lucht vallen: hij ziet veel dynamiek in het spel van de ploeg van Míchel Sánchez.

"Ik vond dat Ajax écht een goede indruk maakte tegen Willem II", begint Koevermans zaterdag bij De Eretribune op ESPN, voorafgaand aan het duel van zaterdag tussen Ajax en Excelsior. "Ik vond Ajax al heel erg sterk tegen PSV en ik vind dat ze dat hebben doorgezet. Het lijkt er weer op alsof teams naar de ArenA komen met de gedachte: laten we het onder de drie houden vandaag."

Volgens Koevermans is vooral de manier waarop Ajax met veel spelers richting het doel trekt een belangrijke verklaring voor de vele doelpunten. "Er zijn altijd mensen in de zestien... Ajax speelt zo dynamisch met zoveel mensen in de zestien. Het is totaal geen toeval dat Ajax zo goed bezig is dit jaar."