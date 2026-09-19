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Koevermans verdedigt Ajax-speler: "Je moet hem niet afschrijven"

Joram
Danny Koevermans
Danny Koevermans Foto: © BSR Agency

Ajax maakt de laatste weken veel indruk op Danny Koevermans. De Amsterdammers boekten ruime overwinningen op Fortuna Sittard en Willem II en scoorden in beide wedstrijden vijf keer. Volgens de oud-spits komt dat niet uit de lucht vallen: hij ziet veel dynamiek in het spel van de ploeg van Míchel Sánchez.

"Ik vond dat Ajax écht een goede indruk maakte tegen Willem II", begint Koevermans zaterdag bij De Eretribune op ESPN, voorafgaand aan het duel van zaterdag tussen Ajax en Excelsior. "Ik vond Ajax al heel erg sterk tegen PSV en ik vind dat ze dat hebben doorgezet. Het lijkt er weer op alsof teams naar de ArenA komen met de gedachte: laten we het onder de drie houden vandaag."

Volgens Koevermans is vooral de manier waarop Ajax met veel spelers richting het doel trekt een belangrijke verklaring voor de vele doelpunten. "Er zijn altijd mensen in de zestien... Ajax speelt zo dynamisch met zoveel mensen in de zestien. Het is totaal geen toeval dat Ajax zo goed bezig is dit jaar."

De oud-speler van onder meer PSV en AZ heeft daarnaast speciale aandacht voor Oscar Gloukh. De Israëliër kwam tegen Willem II sterk voor de dag en werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Koevermans vindt dan ook dat er te snel aan hem is getwijfeld. "Er zijn wellicht mensen die Oscar Gloukh hebben afgeschreven, maar dat moet je niet doen."

"Hij speelde gewoon enorm goed. Gloukh was niet voor niets man van de wedstrijd. Aanvallend ziet het er goed uit bij Ajax. Zij gaan het PSV echt heel lastig maken dit jaar", besluit Koevermans. Gloukh maakte in de zomer van 2025 de overstap van RB Salzburg naar Ajax. De Amsterdammers betaalden naar verluidt ongeveer vijftien miljoen euro voor de aanvaller.

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