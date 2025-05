Koevermans 'waarschuwt' Ajax: "Er zit een hele gekke spanning op"

Ajax neemt het zondag in eigen huis op tegen NEC en de club uit Amsterdam kan in het meest gunstige geval al kampioen van Nederland worden. Danny Koevermans kijkt uit naar de 32e speelronde in de Eredivisie en is vooral benieuwd naar de topper in De Kuip.

"Komende zondag krijgen we een gekke dynamiek, omdat om 14.30 uur Feyenoord - PSV is en Ajax pas daarna speelt", legt de voormalig profvoetballer uit op de website van ESPN. "Als Feyenoord van PSV wint, is Ajax - N.E.C. om 16.45 uur de kampioenswedstrijd. Dan is alle druk weg in Amsterdam omdat ze nog maar één wedstrijd hoeven te winnen van de drie", constateert Koevermans, die in het verleden onder meer bij PSV en AZ speelde.

"Bovendien wordt de strijd om de tweede plaats dan ineens weer spannend, omdat het verschil tussen Feyenoord en PSV dan nog maar twee punten is. Maar als PSV wint staat de druk weer vol op Ajax, omdat het verschil dan nog maar één puntje is en de kampioensstrijd weer helemaal openligt", vervolgt hij. "Feyenoord moet zich dan ineens weer druk gaan maken om plek drie, want FC Utrecht komt dan weer dichterbij. Dus er zit een hele gekke spanning op komende zondag."