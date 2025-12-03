Koevermans wil Ajax keihard straffen: "15 punten in mindering"

Ajax won dinsdag in eigen huis met 2-0 van FC Groningen en daardoor staat de club uit Amsterdam nu op een vijfde plek met 23 punten. Als het aan Danny Koevermans ligt, komt daar echter nog behoorlijk wat verandering in na het 'vuurwerkschandaal' van afgelopen zondag.

"Vijftien punten in mindering", oppert hij als straf bij NPO Radio 1. "Als dat gebeurt met clubs, weet je, ga maar een keer naar zoiets, want dan gaat het wel pijn doen bij supporters", voorspelt Koevermans, die in het verleden onder meer bij PSV, Sparta, AZ en FC Utrecht speelde.

Hij verwacht dat fans dan beter zullen nadenken over de gevolgen. "Ja, dat mag je dus hopen dat het niet meer gebeurt", vervolgt hij. "Dat mensen toch inzien, ook al die mensen die al die hoodies oplopen en die zwarte capuchons dragen, dat die er dan wel een keer mee zullen stoppen", besluit Koevermans.

Als Ajax daadwerkelijk een (flinke) puntenaftrek krijgt, dan zouden clubs als FC Utrecht (21 punten), FC Twente (20 punten) en FC Groningen (20 punten) flink profiteren op de ranglijst. De ploeg van interim-trainer Fred Grim zou zelfs de hekkensluiter van de Eredivisie zijn als er 15 punten worden afgehaald. Op dit moment staat Telstar laatste met 10 punten uit 14 wedstrijden, terwijl NAC Breda 12 punten heeft. Heracles Almelo heeft inmiddels 13 punten verzameld.