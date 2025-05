Koevermans woedend: "Dat zo'n groot bedrijf hem zo te kakken zet"

Danny Koevermans heeft zich fel uitgesproken over de manier waarop Wout Weghorst deze week is bespot door HEMA. De oud-PSV’er en huidig analist bij ESPN noemt de actie van het warenhuis "werkelijk schandalig". Op sociale media deelde HEMA een video waarin de Ajax-spits werd geparodieerd, kort nadat hij zichtbaar geëmotioneerd het veld verliet in Groningen.

Na de 2-2 tegen FC Groningen heeft Ajax het kampioenschap niet meer in eigen handen. Weghorst dacht zijn ploeg nog de overwinning te bezorgen, maar in de slotminuten ging het alsnog mis. Na het laatste fluitsignaal rende de spits geëmotioneerd van het veld af. Een dag later deelde HEMA een video van een medewerker die met een rookworst de winkel uitrent, met daarbij de tekst: "Wout Wegworst, hij rent gewoon huilend de winkel uit met die rookworst."

Koevermans begrijpt weinig van die keuze. "Dat zo'n groot bedrijf hem zo te kakken zet, daar vind ik wel van", begint hij bij De Voetbalkantine. De oud-spits weet zelf hoe het voelt om een titel te verliezen. "Deze tranen waren oprecht. Als je 32 bent, nog nooit kampioen geworden en dan gebeurt je dit… Terwijl hij net de 1-2 heeft gemaakt."

De analist kan zich er niet bij neerleggen. "Dat je op deze manier iemand belachelijk maakt, een groot bedrijf als HEMA, dat is werkelijk schandalig. Ik weet hoe het is om een titel te verliezen. Dat gevoel had hij nu. Hij verliest op dat moment in zijn hoofd de titel. Die hij nog nooit heeft gepakt. Dan gaat hij naar binnen en wordt hij door zo’n bedrijf als HEMA belachelijk gemaakt."