Koevermans zag kampioensstress bij Ajax: "Trauma voor het leven"

Danny Koevermans zag natuurlijk ook dat Ajax in een week tijd een aantal verschrikkelijke klappen te verwerken heeft gekregen van PSV. En dat heeft geresulteerd in de koppositie van de Eindhovenaren.

"Die mokerslag in de Arena, toen Noa Lang 3-2 maakte in De Kuip in de 99ste minuut... Dan zie je wat kampioensstress met je doet", begint Koevermans in gesprek met de NOS. "Ook bij ervaren spelers slaat het op de benen."

De oud-spits is ervaringsdeskundige, want hij verspeelde in 2007 met AZ het landskampioenschap aan PSV op de laatste speeldag. "Een trauma voor het leven", geeft hij aan. Mede daardoor is Koevermans er nog niet gerust op voor PSV. Ook niet toen Ajax de koppositie verspeelde. "Ik dacht meteen: jongens, ondanks dat het gevoel nu verschrikkelijk positief is, jullie moeten er nog eentje..."

"Ze moeten doen wat ze altijd doen. Maar PSV zit in een goede fase, ze winnen weer makkelijk, die gaan er een paar leuke trainingen van maken. Meer kun je ook niet doen", aldus Koevermans.