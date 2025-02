Koevermans ziet mogelijke toptransfer: "Als z'n hamstrings het houden"

Voorafgaand aan het duel Ajax - Go Ahead Eagles hebben ESPN -analisten Kees Kwakman en Danny Koevermans lovend gesproken over Mika Godts. Volgens hen heeft hij, mits zijn hamstrings het houden, een gouden toekomst.

"De wedstrijd tegen PSV (3-2, red.) was het moment waarop het Ajax-publiek hem echt omarmde. Dat heeft hem heel veel zelfvertrouwen gegeven", begint Kwakman. "Het enige is: als je hem ziet sprinten, hoop je constant dat zijn hamstring het houdt. Het is zo'n explosieve speler. Iemand als Micky van de Ven is ook verschrikkelijk snel. Die gasten worden gewoon afgeschoten."

"Ik hoop dat Godts fit blijft", vervolgt hij. "Dan wordt hij voor Ajax de absolute linksbuiten voor de komende jaren. Hij speelt met flair, zoekt mensen op… Als hij dan ook nog goals gaat maken en assists gaat geven, dan gaat hij over een paar jaar een mooie transfer maken."

Ook Koevermans is lovend over Godts. "Dit jaar is hij one of a kind bij Ajax. Hij speelt zó makkelijk zijn man uit. Als Godts zo doorgaat en zijn hamstrings houden het, dan wordt hij voor een heel mooie prijs verkocht."