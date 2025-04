Koevermans ziet trucje Farioli: "Als Ajax niet had gewonnen..."

Francesco Farioli heeft het niet over reservespelers, maar over starters en finishers . Volgens Danny Koevermans is dat slechts een trucje om de wissels iets tevredener te houden.

Wout Weghorst is dit seizoen regelmatig belangrijk vanaf de bank en is volgens Farioli geen pinchhitter, maar een finisher. "Pinchhitter vond ik al een onprettig etiket en dat heb ik bij het woord finishers net zo", reageert Koevermans in het Algemeen Dagblad. De oud-spits had zelf veel moeite met een reserverol. "Het klonk aardig als ze zeiden: ‘Gelukkig hebben we Danny nog op de bank’. Maar ik wilde gewoon spelen. Vanaf de aftrap.”

Dat Farioli zijn wissels belangrijker wil maken door ze anders te noemen is volgens Koevermans een simpel trucje. "Je hebt toch gewoon basisspelers en bankzitters? Het is ook hoe het valt, hè. Als Ajax zondag niet had gewonnen, had niemand die invallers finishers genoemd", meent hij. "Als Brobbey en Godts beide goals hadden gemaakt, ook niet.”