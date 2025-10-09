Doorzetters
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
'Koevermans zou Wout Weghorst op de bank zetten tegen Malta'

Arthur
bron: Voetbalpraat
Danny Koevermans
Danny Koevermans Foto: © BSR Agency

Danny Koevermans verwacht dat Donyell Malen de voorkeur krijgt in de spits bij Oranje tegen Malta. Volgens de oud-aanvaller passen de kleine ruimtes van het veld beter bij de aanvaller van Aston Villa dan bij de Ajax-spits.

"Weghorst en Malen kan allebei. Ze hebben het afgelopen week allebei goed gedaan", zegt Koevermans in Voetbalpraat van ESPN. "Puur met die kleine ruimtes die gaan komen waarschijnlijk. Met die korte ruimtes is snelheid goed, dus dan zou ik voor Malen gaan. Als hij ook de bal op kan halen, om kan draaien en dan op snelheid richting die verdediging... Hij is echt wel retegevaarlijk. Een goede optie zou hij zijn."

Voorafgaand aan de wedstrijd had bondscoach Ronald Koeman nog de keuze uit Mexx Meerdink en Memphis Depay. Meerdink, die voor het eerst werd opgeroepen, moest echter afhaken door een blessure. Koeman bevestigde dat Memphis op de bank begon, omdat hij later aansloot bij het trainingskamp van Oranje. De reden hiervoor was dat het paspoort van de Nederlandse spits was gestolen.

